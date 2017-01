En direct : premier débat des sept candidats à la primaire de la gauche

Les sept candidats à la primaire de la gauche tiennent leur premier débat, à neuf jours d'un scrutin convoqué en vue de la présidentielle française. La confrontation portera en partie sur les sujets économiques et sociaux. Suivez notre direct.

Après plusieurs semaines de campagne, place au premier débat, jeudi 12 janvier à 21 heures, entre les sept candidats à la primaire de la gauche. Jean-Luc Bennhamias, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon, Sylvia Pinel, François de Rugy et Manuel Valls vont avoir l’occasion de confronter leurs idées après un début de campagne assez feutré.

Le débat est organisé par les chaînes de télévision TF1 et Public Sénat, la radio RTL et le magazine l’Obs. La première demi-heure sera consacrée aux sujets économiques et sociaux, puis une autre demi-heure à la sécurité et au terrorisme. La dernière partie de l’émission portera sur la laïcité et la question de l’identité.

Première publication : 12/01/2017