Recalé par l'OM, Didier Drogba "en discussions avancées" avec les Corinthians

Selon plusieurs médias brésiliens, l'attaquant ivoirien Didier Drogba, libre depuis la fin de son contrat avec l'Impact de Montréal, serait en discussions avancées avec les Corinthians.

Après le Canada, le Brésil ? Selon plusieurs médias brésiliens, dont UOL Esporte, le buteur ivoirien Didier Drogba serait en discussions avancées avec le prestigieux club pauliste des Corinthians.

Sans club depuis novembre et son départ de Montréal, la légende du football africain, qui, malgré ses 38 ans, n’entend pas raccrocher les crampons, serait prête à réduire son salaire pour rejoindre le club pauliste.

Jeudi, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille Rudi Garcia avait écarté l'idée d'un retour au club de l’ancienne idole du Vélodrome (2003-04).

"Revenir à Marseille? Ça peut se faire", avait déclaré l’attaquant ivoirien, lors d’un entretien diffusé dimanche sur Canal+.

"Il faut juste prendre la peine et le temps de s'asseoir et discuter. Mais ce n'est pas en le criant sur les toits que ça va se faire. J'espère pouvoir tenir un jour ma promesse [de revenir à l'OM]", avait-il plaidé.

L'ancienne idole de Chelsea a encore "envie de jouer" en dépit de son âge: "J'ai encore les jambes, je suis encore comme un gamin derrière ce ballon. Mon genou m'a un peu embêté, mais je me sens bien. Pourquoi arrêter alors que je me sens bien ? Et puis, ça me permettra de préparer une transition en douceur".

Première publication : 13/01/2017