Italie : près de 800 migrants secourus en mer Méditerrannée

Environ 800 migrants ont été sauvés, jeudi, en mer Méditerranée par les garde-côtes italiens et l'Aquarius. Selon les autorités, les passeurs auraient profité d'une accalmie et d'un temps clément pour tenter la périlleuse traversée.

Environ 800 migrants et réfugiés ont été récupérés jeudi 12 janvier en mer à bord de six embarcations gonflables par la garde-côte italienne et deux navires humanitaires, l'Aquarius et le Golfo Azzurro.

Les autorités ont expliqué que les passeurs, basés en Libye, ont profité d'une amélioration des conditions météorologiques pour tenter la dangereuse traversée, après plusieurs jours de mer agitée.

UPDATE Aujourd'hui l'#Aquarius a secouru 123 des 800 personnes qui ont tenté la traversée en 1 seule journée. Nous ne sommes qu'en janvier.. pic.twitter.com/DmbOAz5RSS — SOS MEDITERRANEE FR (@SOSMedFrance) 12 janvier 2017

L'Italie a accueilli en 2016 un record de 181 000 migrants pour la plupart originaires d'Afrique de l'Ouest et de la Corne de l'Afrique. Et 2017 ne s'annonce guère meilleure. "Nous attendons encore une longue année", a déclaré Mathilde Auvillain, porte-parole de SOS Méditerranée, l'association qui cogère l'Aquarius. "Rien n'indique que les choses vont s'améliorer. Nous n'avons eu aucun répit jusqu'ici cet hiver. Nous n'avons pas passé une semaine entière sans un sauvetage".

Durant l'année 2016, une dizaine de navires a patrouillé au large de la Libye, affrétés par le Moas, Médecins sans frontières (MSF), SOS Méditerranée, Save the Children, les Espagnols de Proactiva Open Arms et les Allemands de Sea-Watch, Sea-Eye ou encore Jugend Rettet.

Le 28 décembre 2016, 900 migrants avaient été sauvés en une seule nuit, au large de la Libye. Un mois plus tôt, les garde-côtes italiens avaient également annoncé avoir sauvé 550 migrants en Méditerranée en une seule journée.

Selon l'ONU, en 2016, plus de 5 000 personnes ont en revanche trouvé la mort en tentant de traverser la Méditerranée pour gagner l'Europe, pour la plupart au large de la Libye. Il s'agit du bilan le plus lourd jamais enregistré.

Première publication : 13/01/2017