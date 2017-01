En direct : suivez le deuxième débat de la primaire de la gauche

Après un premier débat télévisé très policé, les sept candidats à la primaire de la gauche se retrouvent dimanche à 18 heures pour un deuxième round, une semaine jour pour jour avant le premier tour.

Une semaine avant le premier tour de la primaire de la gauche, Manuel Valls, Vincent Peillon, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, François de Rugy, Sylvia Pinel et Jean-Luc Bennahmias ont rendez-vous dimanche à 18 heures pour un second débat télévisé. Au menu cette fois : "l'Europe et ses frontières", l'environnement, l'éducation et la France "dans un monde nouveau". Les sept candidats seront aussi interrogés sur "quel président de gauche?", l'exercice du pouvoir et leur "ligne politique".

