Solides et inspirés, les handballeurs français dominent la Norvège

Après deux victoires plutôt larges face au Brésil et au Japon, l'équipe de France de handball a parfaitement géré son premier gros rendez-vous du Mondial-2017 en dominant la Norvège (31-28), également candidate à la victoire finale.

"C'est magique !" : les 10 000 spectateurs du Hall XXL de Nantes ont fait "la fête" dimanche 15 janvier pour les handballeurs français, victorieux de la Norvège (31-28), en parfaite "communion" avec leurs Bleus en quête d'un sixième titre mondial.

Portés par Nikola Karabatic et par le public nantais, les handballeurs français ont dominé la coriace équipe norvégienne, effectuant ainsi un grand pas vers la première place de leur groupe lors du Mondial-2017, dans une ambiance bouillante.

Les tenants du titre et leur figure de proue (5 buts) - homme du match - poursuivent leur sans-faute. Après le Brésil (31-16) et le Japon (31-19), balayés sans trop forcer, ils ont cette fois pris le pas sur la formation la plus relevée de leur poule lors d'un match musclé.

Parcours dégagé

Un succès au goût de revanche pour les Français : il y a un an, la Norvège avait mis fin à leur parcours lors de l'Euro-2016 avant les demi-finales, leur faisant perdre du même coup leur couronne continentale.

Désormais, la qualification pour les huitièmes de finale est quasiment acquise pour les Experts. Une seule victoire lors de leurs deux prochaines rencontres, mardi contre la Russie (20 h 45) puis jeudi (17 h 45) face à la Pologne devrait suffire pour terminer premier et ainsi bénéficier d'un parcours dégagé jusqu'en demi-finales.

L'absence du pivot Luka Karabatic, blessé (cheville droite) vendredi contre le Japon, et forfait pour le reste de la compétition, inquiétait avant ce match. Mais en défense centrale, Ludovic Fabregas - 7 buts contre le Japon - a encore répondu présent, aux côtés de Cédric Sorhaindo et Nikola Karabatic.

Grosse ferveur

Sous la charpente métallique du Hall XXL, à nouveau comble, le niveau de décibels a subitement grimpé dès l'entrée sur le terrain des "Experts" et n'est quasiment plus retombé jusqu'au coup de sifflet final et la troisième victoire consécutive des Bleus, bien partis pour terminer en tête de leur poule.

Les hurlements du bouillonnant public au premier ballon touché - et au premier but tricolore inscrit - par Luc Abalo, ont redoublé quand Nikola Karabatic a lancé quelques instants plus tard un boulet de canon en direction du but norvégien, cassant par la même occasion les lunettes du portier nordique.

Et en connaisseur, le public habitué aux exploits du "H", le club nantais, a réagi à chaque occasion : cris d'indignation quand un joueur français reste au sol ou quand Ludovic Fabregas écope d'un carton rouge en toute fin de rencontre, et forêt de maillots bleus debout à chaque arrêt de l'emblématique gardien tricolore Thierry Omeyer.

Avec AFP

Première publication : 15/01/2017