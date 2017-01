Primaire de la gauche : les sept candidats s’affrontent dimanche dans un deuxième round

Les sept candidats à la primaire de la gauche vont de nouveau débattre dimanche soir sur BFMTV, iTELE et RMC. Ils seront interrogés sur la santé, l'environnement, la lutte contre la délinquance et l'éducation, mais aussi sur une question d'actualité.

En plus de répondre aux questions qui leur seront posées lors de ce deuxième débat de la primaire de la gauche organisé dimanche 15 janvier et diffusé sur BFMTV, iTELE et RMC, les sept candidats à l’investiture de la gauche à l'élection présidentielle devront tenter de susciter l'intérêt de la population française pour ce scrutin. Un sondage Elabe pour BFMTV a montré samedi que 56 % des personnes interrogées ne se disaient toujours pas intéressées.

Ruth Elkrief (BFMTV), Laurence Ferrari (iTélé) et Laurent Neumann (RMC) animeront ce débat de deux heures et demi et interrogeront les candidats sur les thèmes de la santé, l'environnement, la lutte contre la délinquance et l'éducation, mais aussi sur une question d'actualité. Ils devront en outre s'exprimer sur la question "quelle gauche ?".

Manuel Valls, Vincent Peillon, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, François de Rugy, Sylvia Pinel et Jean-Luc Bennahmias auront une minute pour répondre à la question qui leur sera posée et une minute pour répondre à un de leurs concurrents.

Lors de leur premier débat télévisé, jeudi, les candidats ont réuni devant le petit écran 3,8 millions de téléspectateurs selon Médiamétrie, soit nettement moins que les 5,6 millions de la première joute des candidats de droite le 13 octobre.

Mélenchon et Macron déjà devant

Avec un calendrier très resserré et plusieurs candidatures de dernière minute liées au retrait de François Hollande, la primaire initiée par le PS peine de fait à passionner. Et ses organisateurs attendent d'ailleurs beaucoup moins de votants les 22 et 29 janvier que les 4,6 millions qui ont désigné en novembre François Fillon candidat.

Mais alors que Jean-Luc Mélenchon mène une campagne contre la participation à la primaire qu'il considère comme un "Congrès du PS", intitulée "#prendsmoipourunpoissonrouge", et qu'Emmanuel Macron continue de remplir les salles de ses meetings, les deux hommes sont déjà mieux placés dans les intentions de vote qu'un candidat socialiste.

Ce soir à Lille, nous étions 5000 rêveurs et obstinés !Retrouvez mon discours en moins de 5 minutes. #MacronLille pic.twitter.com/qk48tsNnn9 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 14, 2017

Ce dernier, quel qu'il soit, serait relégué à une humiliante 5e place au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron en particulier continue, comme samedi à Lille, à labourer les terres socialistes et à enregistrer des soutiens. L'avocat Jean-Pierre Mignard, ami de François Hollande, a ainsi annoncé dimanche qu'il devenait membre du comité politique d'En marche!.

Le troisième débat avant le premier tour de la primaire aura lieu jeudi à 21 heures.

Première publication : 15/01/2017