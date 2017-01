CAN-2017 : suivez Côte d'Ivoire - Togo en direct

Premier match du Groupe C, la Côte d'Ivoire, tenante du titre, fait son entrée dans la Coupe d'Afrique des nations face au Togo, à Oyem, au Gabon. Les Éléphants rêvent d'un doublé mais doivent d'abord se mesurer aux Éperviers.

Championne d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire démarre la CAN-2017, lundi 16 janvier, face aux Éperviers du Togo de Claude Le Roy, habitué de la compétition.

Sans Yaya Touré, retraité, et Gervinho, blessé, la Côte d’Ivoire reste une valeur sûre du continent. Et avec les Aurier, Bailly et autre Zaha, la sélection de Michel Dussuyer dispose de joueurs de stature internationale.

À la tête du Togo, le "sorcier blanc" Claude Le Roy débute sa neuvième CAN, un record. Nation réputée la plus faible du Groupe C, il devra composer avec l’état de forme incertain de la star des Éperviers, Emmanuel Adebayor, sans club depuis l'été dernier.

Suivez en direct la rencontre, à partir de 17 h, sur France24.com.



Première publication : 16/01/2017