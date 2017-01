Le couple franco-allemand veut faire bloc face aux critiques de Trump

Les propos de Trump sur sa vision iconoclaste de l’Europe ont fait réagir plusieurs responsables européens. Si Paris et Berlin réaffirment l’unité de l’UE, Londres a manifesté son empressement à signer un accord commercial rapide avec les États-Unis.

Le pavé jeté dans la mare européenne par Donald Trump, qui a étrillé dimanche l'UE dans des entretiens accordés à la presse européenne, a fait des vagues dans les chancelleries du Vieux Continent lundi 16 janvier. Le couple franco-allemand a ainsi fait vœux de resserrer les liens de l’Union européenne (UE), le Royaume-Uni s’est félicité de la proposition d’un accord commercial "rapide" sur le Brexit, et la Russie campe sur ses positions en attendant l’investiture du milliardaire qui lui fait du pied.

La détente à l'égard de la Russie, "l'erreur catastrophique de Merkel" sur les migrants, l'Otan "obsolète": Donald Trump a multiplié les déclarations choc en commentant dimanche l'actualité européenne, cinq jours avant sa prise de fonctions vendredi à la Maison Blanche.

Don't miss @realDonaldTrump's first UK interview since the election, exclusively in The Times https://t.co/M8NcpRcmd5 pic.twitter.com/FRw2j1TBau — The Times of London (@thetimes) 16 janvier 2017

Le retour du couple franco-allemand

En qualifiant le Brexit de "succès", le futur président américain s’est clairement positionné dans le camp des critiques de l’Union européenne. En réponse, le chef de la diplomatie française Jean-Marc Ayrault a estimé, lundi, à son arrivée à une réunion de l'UE à Bruxelles, que "la meilleure réponse à l'interview du président américain, c'est l'unité des Européens", c'est de "faire bloc".

"Les déclarations de M. Trump interpellent, c'est pourquoi j'attends avec impatience que le secrétaire d'État américain qui va succéder à John Kerry, Rex Tillerson, puisse prendre rapidement ses fonctions pour que je le rencontre, pour qu'on puisse discuter de tous les points importants", a déclaré le ministre français des Affaires étrangères, citant l'avenir des relations avec la Russie, la question ukrainienne, ou encore l'accord sur le nucléaire iranien.

Selon lui, la gestion des "affaires du monde", demande "de plus en plus de régulation", "de concertation", et de "multilatéralisme" et "non pas le retour au nationalisme et au chacun pour soi".

La chancelière allemande Angela Merkel a abondé, lundi, dans le sens du chef de la diplomatie française. "Je pense que nous les Européens avons notre destin entre nos propres mains. Je vais continuer de m'engager pour que les 27 États membres travaillent ensemble vers l’avenir (...) face aux défis du 21e siècle", a-t-elle déclaré, interrogée lors d'une conférence de presse sur le soutien de Donald Trump à la sortie du Royaume-Uni de l'UE.

Même son de cloche du côté des sociaux-démocrates (SPD), alliés au gouvernement allemand des conservateurs d'Angela Merkel : "L'Europe, dans la phase actuelle où nous sommes affaiblis, doit se ressaisir, elle doit agir avec assurance et défendre ses propres intérêts", a dit au quotidien Bild le vice-chancelier Sigmar Gabriel, également ministre de l'Économie et chef du SPD. Le vice-chancelier a aussi répondu aux critiques de Donald Trump sur l'accueil par l'Allemagne de plus d'un million de demandeurs d'asile, fuyant notamment les guerres en Syrie en Irak, en soulignant que ces flux étaient la conséquence de la politique américaine au Moyen-Orient, en particulier l'invasion de l'Irak en 2003.

Une "bonne nouvelle" pour Londres

Londres n’a en revanche pas caché sa joie après la déclaration de Trump réaffirmant sa volonté de conclure "rapidement" un accord commercial avec le Royaume-Uni.

Trump über Merkels Flüchtlingspolitik: „Sie hat einen äußerst katastrophalen Fehler gemacht.“ https://t.co/VMkhyxoRkJ pic.twitter.com/bhG2ZgrYqb — BILD (@BILD) 16 janvier 2017

"C'est une très bonne nouvelle que les États-Unis veuillent conclure un bon accord commercial avec nous", a déclaré le chef de la diplomatie britannique, Boris Johnson, en arrivant à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE à Bruxelles, ajoutant que cet accord devait être "dans l'intérêt des deux parties". L’ancien héraut des pro-Brexit a cependant déclaré que le Royaume-Uni continuait à soutenir l’accord nucléaire avec l’Iran, l’une des principales avancées de la diplomatie internationale dans la ligne de mire du milliardaire républicain.

Moscou tout en retenue

Le futur président américain a par ailleurs déclaré qu’il proposerait une levée des sanctions imposées à la Russie après l’annexion de la Crimée en échange d’un accord sur la réduction des arsenaux nucléaires.

Un porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé que la Russie attendrait l’investiture du milliardaire républicain pour se prononcer sur un éventuel accord. Il a également écarté les informations parues dans la presse sur un éventuel sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Islande.

"Pour le moment, il n’y a pas d’accord, de projet ou de préparatifs en cours parce que le président (Poutine) et M. Trump n’ont absolument pas discuté de cela", a-t-il ajouté.

Interrogé sur le commentaire de Trump estimant que l’Otan était "obsolète", Dmitri Peskov a répondu que la Russie avait fait ce constat depuis longtemps.

Sobre et toute en retenue, la réaction du Kremlin parvient ainsi à éviter de donner l’impression que le caviar et la vodka coulent à flot à Moscou après ce revirement stratégique majeur à l’encontre de l’Alliance atlantique, perçue par les Russes comme le principal point d’accroc avec Washington depuis l’implosion de l’Union soviétique.

