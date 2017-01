CAN-2017 : suivez Mali - Égypte en direct

Habitué du dernier carré, le Mali affronte l'Égypte pour le compte de la 1e journée de la CAN-2017. Un choc qui signe aussi le grand retour des Pharaons au plus haut niveau, depuis leur dernier sacre en 2010. À suivre en direct à 20 h.

Dans la foulée de l'entrée en lice du Ghana face à l'Ouganda, le Mali et l'Égypte s'affontent à Port-Gentil à 20 h, pour le compte de la 1e journée du groupe D de la CAN-2017. Un duel de haute volée en perspective, entre les Aigles maliens et des Pharaons de retour au plus haut niveau après avoir manqué toutes les Coupes d'Afrique de cette décennie.

Première publication : 17/01/2017