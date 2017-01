En déplacement en Bretagne, Manuel Valls giflé par un jeune homme

Un jeune homme de 18 ans a giflé l'ancien Premier ministre Manuel Valls, alors qu'il était en déplacement dans les Côtes d'Armor mardi. L'agresseur a été immédiatement maîtrisé.

En campagne pour la primaire de la gauche, Manuel Valls aura eu une fin de journée mouvementée, mardi 17 janvier. Lors d’un déplacement à Lamballe, dans les Côtes-d’Armor, l’ancien Premier ministre français s’est fait agresser à la sortie de la mairie par un jeune homme de 18 ans, qui l'a giflé.

Immédiatement plaqué au sol par un membre du service de sécurité du candidat, le jeune homme a crié "Ici, c'est la Bretagne !", selon des médias présents sur place.

Manuel Valls a continué son déplacement après l’incident et a réagi peu après, détendu, devant la presse. "Il y a ceux qui contestent la démocratie et ceux qui l'incarnent (...) moi je n'ai jamais eu peur du contact et du rapport avec mes compatriotes", a-t-il dit.

Rien, et surtout pas la violence, ne m'empêchera d'aller vers les Français. Je suis déterminé à leur parler et à faire gagner la gauche. MV — Manuel Valls (@manuelvalls) 17 janvier 2017

Le jeune homme a été interpellé et placé en garde à vue pour "violence sur personne chargée d'une mission de service public", Manuel Valls étant redevenu député, a précisé le procureur de Saint-Brieuc Bertrand Leclerc.

Je condamne avec la plus grande fermeté l'agression physique dont vient d'être victime @ManuelValls et l'assure de ma totale solidarité(1/2) — Vincent Peillon (@Vincent_Peillon) 17 janvier 2017

Fin décembre, Manuel Valls avait déjà été chahuté lors d'un déplacement en province. À Strasbourg, il avait été aspergé de farine par un opposant à l'article 49-3 de la Constitution qui permet d'adopter des projets de loi sans vote et auquel l'ex-Premier ministre a eu recours pour deux textes au gouvernement.

Avec Reuters

Première publication : 17/01/2017