En prison, Bernard Madoff fait main basse sur le trafic de chocolat

Condamné en 2009 à 150 ans de réclusion criminelle pour une des plus grandes escroqueries de l'histoire américaine, Bernard Madoff s'est reconverti, en prison, dans le trafic de chocolat en poudre.

Bernard Madoff refait parler de lui. Même emprisonné dans l'État de Caroline du Nord, le financier, condamné à 150 ans de réclusion criminelle en 2009 pour une des plus grandes arnaques financières de l'histoire américaine, n'a pas cessé pour autant de faire du business.

Selon le journaliste Steve Fishman, qui s'est entretenu avec lui dans le cadre d'une enquête radio, Ponzi Supernova, citée par le site Marketwatch, l'escroc aurait fait main basse sur le trafic de chocolat en poudre de la prison. "Il a acheté tous les produits de la marque Swiss Miss à l’intendant de la prison, pour les revendre plus cher dans la cour de la prison. Il a monopolisé le chocolat chaud. Il a fait en sorte que, pour en avoir, il faille passer par lui", explique Steve Fishman.

Bernard Madoff serait par ailleurs considéré comme une figure incontourable de la prison où son escroquerie à plus de 65 milliards de dollars fait de lui un "héros". Ses codétenus viennent même le voir pour obtenir des conseils financiers. "Il a volé plus d'argent que n'importe qui dans l'histoire et, au regard des autres voleurs, cela fait de lui un héros", a constaté le journaliste.

Robert De Niro incarne Madoff dans un téléfilm



Dans un téléfilm qui sera diffusé en mai aux États-Unis, inspiré du livre de la journaliste Diana Henriques, "The Wizard of lies : Bernie Madoff and the death of trust", Robert De Niro campera le rôle du célèbre escroc. "Ce qu'il a fait dépasse l'entendement, alors il y a comme une déconnexion en lui", a souligné l'acteur légendaire, qui a pourtant incarné son lot de criminels au cours de sa longue carrière. "La seule chose dont je sois convaincu, c'est qu'il n'avait pas mis au courant (de son stratagème) ses enfants, sa femme" jouée par Michelle Pfeiffer dans ce téléfilm de HBO réalisé et co-produit par Barry Levinson ("Rain Man", "Bugsy", "Good morning, Vietnam"...), a poursuivi le comédien lors d'une conférence de presse à Pasadena près de Los Angeles.

Avec AFP

Première publication : 17/01/2017