Mali : des dizaines de morts dans un attentat contre un camp militaire à Gao

Au moins cinquante personnes sont mortes et de nombreuses autres ont été blessées, mercredi, dans un attentat-suicide contre un camp militaire de Gao, dans le nord du Mali.

L’explosion d’un véhicule dans un camp militaire à Gao, non loin de l'aéroport, dans le nord du Mali, mercredi 18 janvier, a tué plusieurs dizaines de personnes. L'attentat-suicide a également fait de nombreux blessés.

"Un kamikaze a attaqué un camp" de regroupement d'ex-rebelles à dominante touareg et de membres des groupes armés progouvernementaux à Gao, a affirmé à l'AFP une source militaire au sein de la Mission de l'ONU au Mali (Minusma).

L'AFP, citant une source militaire au sein de la Minusma et une source administrative à Gao, fait état de "37 morts", alors que Reuters, évoque 33 morts, selon une source de la Minusma. L'ONU avance un bilan plus lourd, et encore provisoire, de 50 morts et 50 blessés.

Porte parole ONU : Au moins 50 morts et 50 blessés, bilan provisoire @UN_MINUSMA #Mali — Anthony Fouchard (@AnthonyFouchard) 18 janvier 2017

"Le véhicule qui a explosé était un 4X4 peint aux couleurs du MOC (le Mécanisme opérationnel de coordination, NDLR) ce qui explique sans doute qu'il ait pu tromper la ‘vigilance’ de la garde à l'entrée du camp militaire", a indiqué une source à France 24, qui avance par ailleurs une soixantaine de blessés dont certains dans un état très grave. L'explosion s'est produite à l'heure du rassemblement, d’où le nombre élevé de victimes d’après cette source.

Le camp abrite des troupes gouvernementales ainsi que les membres de divers groupes armés, qui effectuent ensemble des patrouilles mixtes dans la ville, en vertu d'un accord de paix soutenu par les Nations unies.

Un deuil national de trois jours a été décrété par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta.

MALI | Attentat-sucide dans un camp de Gao. Le Pdt #IBK décrète un deuil national de trois jours. pic.twitter.com/oMrW7njpaj — Presidence Mali (@PresidenceMali) 18 janvier 2017

A Paris, le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux a déploré un "attentat majeur avec une symbolique forte". "Cette attaque suicide" vise "ceux qui sont en train de préparer la mise en place de ces patrouilles mixtes, de la mise en oeuvre des accords d'Alger de façon très concrète sur le terrain et dont certains ne veulent pas", a estimé le chef de la diplomatie française Jean-Marc Ayrault, mercredi, dans l'émission "Questions d'Info".

Première publication : 18/01/2017