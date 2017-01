CAN-2017 : Algérie - Tunisie, un derby du Maghreb déjà crucial

En position inconfortable après un premier résultat frustrant, l'Algérie et la Tunisie s'affrontent dans un match déjà couperet. Le Sénégal, lui, peut être le premier qualifié pour les quarts de finale de cette CAN-2017 s'il bat l'étonnant Zimbabwe.

Le duel du Maghreb entre l'Algérie et la Tunisie, jeudi 19 janvier (17 h), sera sans aucun doute le match à ne pas manquer de cette deuxième journée du groupe B de la CAN-2017. Les deux voisins méditerranéens sont en effet au pied du mur. Lors du premier match, l'Algérie a frôlé l'humiliation en sauvant le point du nul face au Zimbabwe (2-2), tandis que la Tunisie s'est carrément inclinée d'entrée face au Sénégal (2-0). Fierté nationale et survie dans la compétition seront donc en jeu.

Les Algériens doivent se racheter, les Tunisiens pensent déjà à leur survie

Dimanche pour leur entrée en lice, les Fennecs ont été sauvés par un doublé de Mahrez, le Ballon d'Or africain 2016, qui, lui au moins, a bien lancé son tournoi, malgé une première partie de saison 2016-2017 compliquée. Mais jeudi, les Verts devront faire bien mieux pour se rassurer, alors qu'ils sont diminués par les absences quasi-certaines de leurs attaquants Soudani et Slimani, ainsi que celle du gardien M'Bolhi.

Les Tunisiens, eux, n'ont plus droit à la défaite. Seule une victoire leur permettrait vraiment de pouvoir se maintenir dans la compétition après leur désillusion lors de la CAN précédente : ils s'étaient fait éliminer en quart de finale (2-1 a.p.) dans des conditions controversées par la Guinée équatoriale et avaient accusé l'arbitrage d'avoir privilégié le pays hôte.

"Pendant le match, il n'y pas d'amis"

Georges Leekens, le sélectionneur belge de l'Algérie était d'ailleurs, lors de cette CAN-2015, celui de la... Tunisie et il en parle toujours comme d'un match "émotionnel".

Il a d'ailleurs croisé les Tunisiens en marge du premier match. "Il y n'avait que deux ou trois joueurs que je n'avais pas eus. Je les connais comme mes enfants, ça m'a fait plaisir de les voir", a-t-il déclaré mercredi avant d'ajouter : "J'ai des bons souvenirs de la Tunisie, mais pendant le match, il n'y pas d'amis"

Le Sénégal tranquille

Le Sénégal, vainqueur de la Tunisie avec pas mal de baraka, n'a lui besoin que d'une victoire pour passer déjà en quart. Sur le terrain, entre le Sénégal, première nation africaine au classement Fifa, et le modeste Zimbabwe, il y a une différence de standing. Mais en conférence de presse, il y a eu match entre les deux coach africains, alors que seuls 4 séléctionneurs sur 16 nations présentes à la CAN-2017 sont des nationaux.

Le Sénégalais Aliou Cissé estime qu'il faut demander la raison d'une préeminence des "sorciers blancs" aux dirigeants de fédérations : "Le football est universel, il n'a pas de couleur, de race et d'ethnie", a-t-il déclaré. À l'inverse, son homologue zimbabwéen, Callisto Pasuwa, a soutenu que "les Africains n'ont pas confiance dans les locaux, car ceux-ci n'ont pas les capacités des étrangers".

Rendez vous à partir de 17 h pour suivre en direct sur France24.com à Franceville Algérie - Tunisie puis, à 20 h, Sénégal - Zimbabwe.



Première publication : 18/01/2017