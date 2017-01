Italie : huit survivants retrouvés dans l'hôtel englouti par une avalanche, poursuite des recherches

Les pompiers italiens ont localisé, vendredi, huit personnes, dont deux fillettes, encore en vie dans l'hôtel Rigopiano, dans les Abruzzes, plus de 40 heures après l'avalanche qui l'a dévasté. L'opération de sauvetage se poursuit.

Huit survivants, dont deux fillettes ont été retrouvés, vendredi 20 janvier, dans les décombres de l'hôtel englouti par une avalanche à Farindola, dans le centre de l'Italie.

"Ils ont été localisés, on peut leur parler mais ils n'ont pas encore été ramenés à l'air libre", a déclaré un porte-parole des pompiers. "Ils sont en train de les extraire", a précisé Federica Chiavaroli, sous-secrétaire d'État italienne à la Justice et présente au QG des secours à Penne, à une quinzaine de kilomètres en contrebas de l'hôtel.

Près de deux jours après l'avalanche, les sauveteurs estimaient que l'espoir de retrouver des survivants était mince. Une trentaine de personnes – personnel et clients – se trouvaient dans l'établissement au moment de l’avalanche. Quatre corps avaient pu être dégagés.

L'avalanche s'est produite quelques heures après une série de séismes et a détruit une grande partie de l'hôtel Rigopiano, un établissement de 43 chambres et quatre étages, situé à 1 200 m d'altitude dans les Abruzzes. Le bâtiment s'est déplacé d'une dizaine de mètres. Seuls le toit et le dernier étage émergent de la neige.

Les secours ont eu le plus grand mal à accéder au site à cause des conditions météorologiques et y sont parvenus à skis tôt jeudi matin, onze heures après l'avalanche.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 20/01/2017