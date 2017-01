CAN-2017 : l'Égypte élimine l'Ouganda dans les dernières minutes (1-0)

L'Égypte est venu à bout de l'Ouganda au terme d'un match serré (1-0). Les Pharaons posent une option pour accéder aux quarts de finale et élimine son adversaire du soir.

L'Egypte a décroché une victoire presque inespérée contre l'Ouganda (1-0). Cette performance laisse entrevoir au pays une possible qualification pour les quarts de finale de la CAN-2017.

Les Pharaons, qui font leur retour dans la compétition depuis leur victoire de 2010, ont une nouvelle fois déçu après leur match nul de la première journée, 0-0 contre le Mali, mais un but d'El Saïd survenu à la 89e minute a permis aux joueurs d'Hector Cuper de faire un grand pas vers les quarts, avant le choc de mercredi contre le Ghana, leader du groupe D et déjà qualifié.

Une victoire contre les "Black Stars" offrirait même la première place du groupe aux Egyptiens, qui se qualifieraient en cas de match nul.

Le milieu offensif de la Roma Mohamed Salah est apparu bien esseulé dans l'attaque égyptienne, même s'il s'est procuré des frappes intéressantes (20, 24), ainsi qu'une situation de contre très dangereuse, qui a obligé le gardien ougandais Denis Onyango à sortir le ballon de la tête (45). Mais en ce qui concernait l'implication et l'agressivité, les Pharaons ont bien été dominés par les Cranes.

Ceux-ci auraient même pu marquer en seconde période, d'abord par Ochaya (52), qui envoyait le ballon au fond des filets mais était signalé hors-jeu, puis sur un coup franc lointain de Aucho (57) repoussé par El Hadary du haut de ses 44 ans et 6 jours - son record de joueur le plus âgé à disputer la phase finale de la CAN battu.

Mais un regain d'agressivité des Egyptiens en fin de rencontre finissait par payer, lorsqu'El Saïd trompait Onyango d'une frappe à ras de terre (89), concluant une jolie action collective menée dans une défense exceptionnellement désorganisée.

Avec AFP



Première publication : 21/01/2017