CAN-2017 : Le Ghana l'emporte face au Mali et se qualifie pour les quarts de finale

Face au Mali, le Ghana a validé son ticket pour les quarts de finale de la CAN-2017. La délivrance est venue de son capitaine Asamoah Gyan qui a inscrit le but de la victoire.

Le Ghana est assuré de disputer les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations 2017 après sa victoire face à Mali 1-0, samedi à Port-Gentil (Gabon), lors de la deuxième journée de la phase de groupe.

C'est la star du Ghana Asamoah Gyan qui a inscrit le but de la victoire en première période, de la tête sur un centre tendu de Jordan Ayew. Il inscrit ainsi son 49e but avec les Blacks Stars.

Les Maliens ont cravaché en deuxième mi-temps pour revenir mais rien n'y a fait pour les hommes d'Alain Giresse : les Ghanéens se sont montrés solides derrière et n'ont pas craqué.

On a 76520973 occasions mais on marque pas 😭 #GHAMAL — Soninka Leme🇲🇱🇸🇳 (@DeuxCentVingt3) 21 janvier 2017

Avec ce succès, le Ghana compte six points et ne peut plus terminer la phase de groupe au-delà de la deuxième place. Il est donc le second pays qualifié pour les quarts de la CAN-2017, après le Sénégal.

Avec AFP



Première publication : 21/01/2017