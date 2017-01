En direct - Primaire de la gauche : plus d'un million de votants à 17h

La participation au premier tour de la primaire de la gauche était de plus d'un million de personnes, à 17h, dans 70% des bureaux de vote. L'affluence y a été plutôt faible, ont constaté les envoyés spéciaux de France 24 en Île-de-France.

Les électeurs de gauche ont jusqu'à 19h, ce dimanche 22 janvier, pour aller voter au premier tour des primaires citoyennes et désigner leur candidat parmi les sept en lice : Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Vincent Peillon, François de Rugy, Jean-Luc Bennahmias et Sylvia Pinel. Les résultats, qui seront connus à partir de 20h, détermineront les deux qualifiés pour le second tour, qui se tiendra dimanche 29 janvier.

La participation est un enjeu majeur de cette élection. À 17 heures, les organisateurs comptabilisaient un million d'électeurs pour 70% des bureaux de vote alors que le Parti socialiste et ses alliés espèrent au moins 1,5 million à deux millions de votants afin de parvenir à créer une dynamique électorale.



Première publication : 22/01/2017