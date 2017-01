Accords de libre-échange : Trump va ordonner le retrait du TPP et renégocier l'Alena

Le président américain, Donald Trump, doit signer, lundi, deux ordonnances afin de renégocier deux accords de libre-échange, l'Alena, qui le lie au Mexique et au Canada, ainsi que le projet du TPP, conclu avec 11 pays de la région Asie-Pacifique.

C'était l'une de ses promesses de campagne. Quelques jours après son investiture, Donald Trump doit signer, lundi 23 janvier, deux ordonnances (executive orders) appelant à une renégociation de l'Accord de libre-échange nord-américain (Aléna), et retirant les États-Unis du Partenariat transpacifique (TPP), rapporte la chaîne de télévision NBC, qui cite un responsable de la Maison Blanche.

L'Aléna, entré en vigueur en janvier 1994, associe les États-Unis avec le Canada et le Mexique, ses deux principaux marchés à l’export, dans une vaste zone de libre-échange. Il fait partie des cibles privilégiées de Donald Trump qui l'accuse d'avoir encouragé l'exode d'emplois manufacturiers américains vers le Mexique. Lors d’un débat avec son adversaire à la présidentielle, Hillary Clinton, en octobre 2016, il avait qualifié l'Aléna d’ "une des pires opérations jamais effectuées."

Le président américain a indiqué qu’il rencontrerait prochainement Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, et Enrique Peña Nieto, le président mexicain, pour entamer les travaux de révision de l’accord. La nouvelle administration républicaine a d'ores et déjà averti que si ses partenaires refusaient une négociation "qui apporte aux travailleurs américains un accord équitable", les États-Unis quitteraient l'Aléna.

Selon les statuts de l'accord, l'une des parties peut notifier aux autres son intention de le quitter, ouvrant alors une période de 180 jours pour entamer de nouvelles négociations. Si aucun nouvel accord n'est conclu, l'ancien est alors dissous.

La rencontre avec Enrique Peña Nieto à la Maison Blanche a été fixée au 31 janvier. Donald Trump a fait part de son espoir d'arriver à "de très bons résultats" avec ce pays frontalier des États-Unis sur les questions d'immigration et de sécurité. Aucune date n'a été annoncée à ce jour pour la rencontre avec Justin Trudeau.

Le TPP n'entrera pas en vigueur

Le Partenariat transpacifique, signé l'an dernier par douze pays d'Amérique et d'Asie dont les États-Unis, mais pas encore ratifié, vise pour sa part à créer une zone de libre-échange dans la région Asie-Pacifique. En vertu de ses règles de ratification, le retrait des États-Unis signifie qu'il ne pourra pas entrer en vigueur.

D'après la source de NBC, Trump va s'engager simultanément à lancer, sur une base bilatérale, des négociations commerciales avec les onze autres pays signataires du TPP.

Le nouveau président pourrait parallèlement remettre en cause le programme "DACA", mis en place par Barack Obama en 2012 et qui a permis à plus de 750 000 clandestins arrivés jeunes sur le territoire d'obtenir des permis de séjour et de travail.

Avec Reuters et AFP



Première publication : 23/01/2017