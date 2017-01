Foot européen : Chelsea creuse l'écart en tête, la Roma ne lâche pas la Juve

Les Blues sont inarrêtables. Chelsea a une nouvelle fois creusé l'écart ce week-end en tête de la Premier League, tandis qu'en Italie, la Juventus reste à la merci de l'AS Roma qui la talonne de très près.

• Liga : Le FC Séville renversant, Griezmann flambe

Statu quo en tête du championnat d’Espagne au terme de la 19e journée où Séville, tombeur d'Osasuna (4-3) au terme d’un match renversant à Pampelune, et le FC Barcelone, dominateur à Eibar (4-0), continuent de talonner le Real Madrid.

Le leader incontesté (1er, 43 pts, un match en moins), est venu à bout de Malaga (2-1), grâce à un doublé de son défenseur central Sergio Ramos. De son côté, l'Atletico, sauvé à Bilbao (2-2) par une frappe exceptionnelle de son Français Antoine Griezmann, reste quatrième (35 pts).





• Premier League : Chelsea intraitable, Arsenal deuxième



Insatiable de victoires, Chelsea a enregistré un nouveau succès dimanche en dominant logiquement Hull City (2-0), lors de la 22e journée. Les hommes d’Antonio Conte ont surtout fait une bonne opération au classement en comptant désormais huit longueurs d'avance sur leur nouveau dauphin, Arsenal.

Les Gunners, qui ont battu de justesse Burnley (2-1), profitent des nuls (2-2) entre Manchester City (5e) et Tottenham (3e), et de la cinglante défaite de Liverpool (4e) à Anfield contre les Gallois de Swansea (3-2).

• Ligue 1 : L’AS Monaco seul leader, l’OL punit l’OM

L’AS Monaco a poursuivi sa marche triomphale en prenant seul la tête du championnat de France après son succès éclatant contre Lorient (4-0), dimanche lors de la 21e journée de Ligue 1. Les hommes de Leonardo Jardim ont profité du faux pas de l’OGC Nice à Bastia vendredi (1-1). De son côté, le PSG, qui n'a plus encaissé de but depuis cinq matches, s’est imposé sans forcer à Nantes (2-0), et reste troisième à 3 points du leader.

📊 L'AS Monaco a marqué lors de ses 1️⃣4️⃣ derniers matches de @Ligue1 : 4️⃣7️⃣ buts au total, meilleure série en cours 🔝 pic.twitter.com/Si6jxZJMHq — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) 22 janvier 2017

Dans le choc du dimanche soir, l'Olympique lyonnais est sorti vainqueur face à Marseille (3-1) grâce notamment à un doublé d'Alexandre Lacazette.





• Serie A : La Roma sur les talons de la Juventus

Déstabilisée par sa défaite de la semaine dernière contre la Fiorentina, la Juventus a corrigé le tir en battant la Lazio Rome (2-0) dimanche, lors de la 21e journée de Serie A.

Sous pression après les victoires de la Juve et de Naples, la Roma s’est imposée (1-0) face à Cagliari, pour reprendre sa deuxième place à un petit point de la Vieille Dame. Les Giallorossi repoussent les Napolitains, brillants vainqueur à San Siro, à 3 points. Peut-être galvanisés par la visite cette semaine de Diego Maradona, ces derniers ont offert une demi-heure de football de rêve samedi face à l'AC Milan (2-1).





• Bundesliga : Leipzig reste en course



Le Bayern Munich a attendu le temps additionnel vendredi pour s’imposer à Fribourg (2-1), lors de la 17e journée de Bundesliga, grâce à un doublé de Robert Lewandowski. Les Bavarois, leaders du championnat d'Allemagne, conservent 3 points d’avance sur l'étonnant Leipzig, qui a commencé l'année 2017 avec une victoire (3-0) samedi contre Francfort.

Avec 30 points au compteur, l’autre prétendant au titre, le Borussia Dortmund, reste, malgré sa victoire à Brême (1-2), englué à la 4e place, à 12 points du Bayern.

