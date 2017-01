Brexit : la Cour suprême doit trancher avant de lancer les négociations de sortie

La Cour suprême britannique doit trancher, mardi, sur la nécessité ou non pour le gouvernement de consulter le Parlement, avant de lancer les négociations de sortie de l'UE. Une décision qui pourrait compliquer la tâche de Theresa May.

La Première ministre britannique Theresa May saura, mardi 24 janvier, si elle doit ou non obtenir l'aval du Parlement britannique pour entamer la procédure de divorce d'avec l'Union européenne (UE).

La Cour suprême annoncera, à 9 h 30 GMT, si la Première ministre peut avoir recours à la disposition nommée "prérogative royale" pour invoquer l'article 50 du Traité européen de Lisbonne, ouvrant la voie à la sortie de l'UE.

>> À lire : "Pour Theresa May, une rupture "claire et nette" avec l'UE signifie la sortie du marché unique"

Pour ses opposants, parmi lesquels figurent la femme d'affaires Gina Miller et le gouvernement écossais, l'aval du parlement est indispensable dans la mesure où la rupture privera les Britanniques de droits qui leur ont été accordés par ledit Parlement.

La Haute Cour de Londres leur a donné gain de cause en novembre et, selon les observateurs, les onze juges devraient confirmer cette décision. Cette dernière avait provoqué la fureur des pro-Brexit, qui y ont vu une tentative de revenir sur le résultat du référendum du 23 juin. Tout comme Theresa May, ils arguaient que la mise en œuvre de la sortie de l'UE est une prérogative de l'exécutif ne requérant en rien l'approbation du Parlement.

Si Theresa May est autorisée à se passer de l'aval parlementaire, elle pourra invoquer comme prévu l'article 50 à la fin mars. Dans le cas contraire, jugé plus probable, elle devra sans doute en passer par une proposition de loi et un

débat, qui pourrait atténuer le "hard Brexit" pour lequel elle a opté.

Anticipant une décision défavorable des sages de la Cour suprême, son gouvernement se tient prêt à lancer les débats au Parlement le plus rapidement possible.

Avec ou sans "prérogative royale", l'article 50 devrait toutefois être voté sans difficulté, le Labour, principal parti d'opposition au sein du Parlement, ayant promis de ne pas le bloquer.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 24/01/2017