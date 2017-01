CAN-2017 : pour rejoindre les quarts, la Côte d'Ivoire n'a plus le choix face au Maroc

Pour rejoindre les quarts de finale de la CAN-2017, la Côte d'Ivoire n'a pas d'autres choix que de gagner ce mardi face au Maroc. Un match couperet tandis que dans l'autre match du Groupe C, la RD Congo peut se satisfaire d'un nul face au Togo.

Dans cette troisième et dernière journée du groupe C, il y a trois candidats pour valider un billet pour les quarts de finale de cette CAN-2017. Avec 2 points, la Côte d'Ivoire n'a plus d'autres choix que de gagner. Le Maroc, lui, avec 3 points pourrait se contenter d'un match nul.

Lions de l'Atlas vs Lions de la Teranga

Aussi, le match de ce soir à Oyem sera pour Michel Dussuyer, le sélectionneur des Éléphants, un "huitième de finale". Après deux nuls lors de leurs deux premiers matches, l'un décevant contre le Togo (0-0), mais l'autre plus encourageant contre la RD Congo (2-2), les Ivoiriens sont bel et bien obligés de l'emporter face au Maroc pour continuer à défendre leur couronne.

Du côté des Lions de l'Atlas, on affiche de la sérénité. Pour Hervé Renard (sélectionneur du Maroc), "cela va se jouer au mental, sur la concentration, la rigueur".

Celui qui entraînait le champion d'Afrique en titre 2015 ajoute que "la Côte d'Ivoire a toujours pour habitude de rentrer doucement dans un tournoi comme celui-ci. J'ai revu le match contre la RDC, je pense qu'ils pouvaient espérer beaucoup mieux qu'un match nul, surtout en deuxième mi-temps. Après c'est l'efficacité qui n'a pas été au rendez-vous".

Les Ivoiriens affichent eux aussi calme et détermination. Pour le milieu Cheick Doukouré : "on a eu la chance de les jouer il n'y a pas longtemps [en éliminatoires pour le Mondial-2018, 0-0]. On a les bases sur lesquelles s'appuyer pour contrecarrer leurs plans".

Les Léopards de RDC y sont presque

Dans l'autre match du groupe C qui verra s'affronter Togo et RD Congo, l'enjeu est moindre. Avec 4 points, les Léopards sont en tête de la poule et peuvent se permettre un nul pour passer en quarts de finale.

La pression est clairement sur les "Éperviers" du Togo. Après la défaite 3-1 contre le Maroc, des supporters togolais s'en sont pris au gardien Kossi Agassa vandalisant son domicile à Lomé, selon des médias locaux.

Pour Emmanuel Adebayor, capitaine emblématique du Togo, "c'est le match le plus important de [s]a carrière, pour l'instant de [s]a vie".

Suivez ces deux match en direct sur France24.com à partir de 20 heures pour connaître le verdict du groupe C .

Première publication : 24/01/2017