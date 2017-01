Oscars 2017 : Isabelle Huppert en lice, "La La Land" nominé 14 fois

Les premiers finalistes pour la 89e soirée des Oscars ont été révélés mardi. Parmi eux, Isabelle Huppert concourt dans la catégorie "meilleure actrice" pour son rôle dans le film "Elle".

Après le Golden Globe de la meilleure actrice dramatique, Isabelle Huppert sera-t-elle couronnée aux Oscars ? L’actrice française a été nominée mardi 24 janvier pour son rôle dans le thriller psychologique "Elle", de Paul Verhoeven, adapté du roman de Philippe Djian "Oh..." et produit en France.

Parmi les films en lice pour un Oscar, la comédie musicale "La La Land" a obtenu quatorze nominations, dont celles de meilleur film et de meilleur réalisateur.

Déjà sacré lors de la cérémonie des Golden Globes au début du mois, avec sept récompenses pour sept nominations, "La La Land" raconte l'idylle dansée et chantée sur les collines de Los Angeles d'un couple joué par Ryan Gosling et Emma Stone.

Le film, écrit et réalisé par Damien Chazelle et qui sort en France mercredi, précède au nombre de nominations "Arrival" ("Premier contact"), œuvre de science-fiction du Canadien Denis Villeneuve, qui en compte huit.

Le nombre de 14 nominations égale le record co-détenu par "Titanic" en 1997 et "All About Eve" (Eve) en 1950.

Autres films nominés

Parmi les autres films qui seront en lice le 26 février et sont sortis en France, figure "Manchester by the Sea", de Kenneth Lonergan, où Casey Affleck est nominé dans la catégorie de meilleur acteur pour son rôle d'un trentenaire divorcé appelé au chevet de son frère aîné mourant.

Les autres films nominés sont : "Moonlight", "Hacksaw Ridge", "Hidden Figures", "Fences", "Hell of High Water" et "Lion".

Les autres acteurs nominés sont : Andrew Garfield ("Hacksaw Ridge"), Ryan Gosling ("La La Land"), Viggo Mortensen ("Captain Fantastic") et Denzel Washington ("Fences").

Les autres actrices nominées sont : Ruth Negga ("Loving"), Natalie Portman ("Jackie"), Emma Stone ("La La Land") et Meryl Streep ("Florence Foster Jenkins").

Avec Reuters



Première publication : 24/01/2017