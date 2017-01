CAN-2017 : suivez Ouganda - Mali en direct

Ce mercredi, le Mali affronte l'Ouganda (déjà éliminé) pour arracher une qualification. La tâche est difficile: les Aigles doivent l'emporter, et aussi, espérer une victoire du Ghana sur l'Égypte pour avoir une chance de passer en quarts.

Pour se qualifier en quarts de finale, le Mali d'Alain Giresse, qui n'a toujours pas inscrit de but depuis le début de la compétition, n'est plus maîtres de son destin : il doit non seulement l'emporter, mais également espérer un faux-pas de l'Égypte face au Ghana.

La rencontre débute à 20 heures dans le stade municipal d'Oyem où, grâce à la forte présence de ses supporters, le Mali aura l'avantage de jouer comme à la maison.

Première publication : 25/01/2017