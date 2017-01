Primaire de la gauche : le débat entre Benoît Hamon et Manuel Valls en direct

Benoît Hamon, l'outsider désormais favori, et Manuel Valls, qui a déclenché une "campagne totale" contre son rival, se retrouvent mercredi 25 janvier pour l'unique débat télévisé avant le second tour de la primaire socialiste.

Benoît Hamon et Manuel Valls face à face. Les deux hommes s'affrontent, mercredi 25 janvier à 21 heures, pour l'unique débat télévisé avant le second tour de la primaire de la gauche, dimanche, qui s'annonce tendu.

Le ton est en effet monté entre les deux candidats depuis le début de la semaine. Après avoir fait feu sur le revenu universel avant le premier tour, l'ex-Premier ministre a attaqué Benoît Hamon sur sa position en matière de laïcité, qui serait "ambiguë" face à l'islamisme radical, tandis que l’ancien ministre de l’Éducation nationale a dénoncé "le poison" distillé selon lui par son concurrent et ses soutiens sur le thème de la laïcité.

À partir de 21 h, sur TF1, France 2 et France Inter, les deux candidats seront interrogés par les journalistes Gilles Bouleau, David Pujadas et Alexandra Bensaïd. Ils auront deux minutes par réponse et pourront répliquer s'ils sont interpellés. Trois thèmes sont au programme dans le studio aux tons rose-rouge de la Plaine-Saint-Denis, près de Paris : le travail, avec notamment le revenu universel ; l'environnement et la transition énergétique ; et la sécurité, le terrorisme et l'international.

Lors de la primaire de droite, c'est le dernier débat, Juppé-Fillon, qui avait été le plus suivi (8,5 millions de télespectateurs).



Première publication : 25/01/2017