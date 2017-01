En direct : Donald Trump reçoit la Première ministre britannique Theresa May

Le nouveau président républicain reçoit, vendredi, à la Maison Blanche la Première ministre britannique Theresa May. Retrouvez en direct sur France 24 la conférence de presse des deux dirigeants à l’issue de la rencontre.

Elle est la première dirigeante étrangère à être reçue à la Maison Blanche depuis l'entrée en fonction de Donald Trump. La Première ministre britannique Theresa May est reçue dans le Bureau ovale, vendredi 27 janvier, pour évoquer les liens commerciaux post-Brexit et donner une nouvelle impulsion à "la relation spéciale" entre les États-Unis et le Royaume-Uni.

Cette visite est un coup diplomatique mais aussi cruciale pour Londres. Theresa May sait que ses faits et gestes seront scrutés à la loupe par les alliés des États-Unis, qui s'interrogent sur l'attitude à adopter face au nouveau président américain et son slogan en bandoulière : "l'Amérique d'abord".

Suivez en direct sur France 24 les déclarations des deux dirigeants à partir de 13 h (18 h GMT).

Première publication : 27/01/2017