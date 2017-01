Du Moyen-Orient à l'Europe, les dirigeants réagissent contre le décret immigration de Trump

Un nombre croissant de leaders étrangers réagissent contre le décret anti-immigration de Trump. Dimanche, des députés irakiens ont exigé la réciprocité de la mesure et le canadien Justin Trudeau veut accueillir les réfugiés sans discrimination.

Depuis le 27 janvier, date de la signature par Donald Trump d'un décret anti-immigration visant à interdire temporairement l'accès au sol américain aux ressortissants de sept pays à majorité musulmane et restreindre drastiquement l'accès aux réfugiés, les réactions se multiplient dans le monde. De très nombreux dirigeants étrangers se sont exprimés pour dénoncer cette mesure. À commencer par les leaders de certains des pays concernés que sont l'Irak, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen.

L'Iran estime que ce décret constitue une "discrimination collective" et sera en fait perçu "comme un grand cadeau aux extrémistes et à leurs protecteurs". Il "aide les terroristes à recruter en creusant la fracture initiée par les démagogues extrémistes", a tweeté dimanche 29 janvier le chef de la diplomatie, Mohammad Javad Zarif. Le pays a haussé le ton et décidé d'appliquer la réciprocité.

Collective discrimination aids terrorist recruitment by deepening fault-lines exploited by extremist demagogues to swell their ranks. 2/7 — Javad Zarif (@JZarif) 28 janvier 2017



En Irak, les députés de la commission des Affaires étrangères du Parlement, ainsi qu'une importante coalition de groupes paramilitaires irakiens qui participe à la bataille pour reprendre Mossoul aux jihadistes du groupe État islamique, ont appelé leur gouvernement à prendre une mesure indentique. Un peu plus tôt, l'importante coalition paramilitaire du Hach al-Chaabi, dominée par des milices chiites qui combattent les jihadistes, a appelé Bagdad à interdire d'entrée les Américains sur leur territoire, en réaction à la décision de Washington. De son côté, le puissant dignitaire chiite Moqtada Sadr a condamné l'"arrogance" des autorités américaines.



Le ministère des Affaires étrangères soudanais a, pour sa part, déploré la mesure après la levée "historique" des sanctions économiques américaines le 13 janvier et demande à Washington de reconsidérer sa décision, estimant qu'il s'agit d'un "message négatif" envoyé par les États-Unis.

Tandis qu'au Yémen, le "gouvernement" de la rébellion chiite non reconnu par la communauté internationale a jugé qu'il était "illégal et illégitime" de "classer le Yémen et ses citoyens comme étant source de terrorisme ou d'extrémisme".



L'Indonésie, le pays comptant le plus grand nombre de musulmans au monde, a, lui, "profondément regretté" le décret.

"À ceux qui fuient la persécution, sachez que le Canada vous accueillera"

En Europe et au Canada, les réactions ont été toutes aussi vives. En France, le président François Hollande a mis en garde Donald Trump, lors d'un entretien téléphonique contre "le repli sur soi" et appelé au "respect" du principe de "l'accueil des réfugiés". Le chef de la diplomatie française Jean-Marc Ayrault s'est également fendu d'un message désapprobateur sur Twitter.

L'accueil des refugiés est un devoir de solidarité. Le terrorisme n'a pas de nationalité, la discrimination n'est pas une reponse. — Jean-Marc Ayrault (@jeanmarcayrault) 29 janvier 2017

En Allemagne, la chancelière Angela Merkel "regrette" cette mesure et juge qu'"il n'est pas justifié de placer sous une suspicion généralisée des gens en fonction de leur origine ou croyance", a indiqué son porte-parole.



La Première ministre britannique Theresa May a, elle, dans un premier temps refusé de critiquer l'initiative américaine, alors qu'un parlementaire de son parti conservateur, né en Irak, avait annoncé ne pouvoir désormais plus se rendre aux États-Unis. C'est finalement un de ces porte-parole qui a affirmé : "Nous ne sommes pas d'accord avec ce type d'approche".

Le ministre suisse des Affaires étrangères, Didier Burkhalter, a pour sa part souligné dans un communiqué : "Nous nous sommes toujours opposés à la discrimination des êtres humains en raison de leur religion ou de leur provenance. Il a estimé "contraire" aux conventions de Genève sur les réfugiés "de stopper de manière générale l'accueil de personnes venant de Syrie".



Mais la réaction la plus forte vient du Canada. "À ceux qui fuient la persécution, la terreur et la guerre, sachez que le Canada vous accueillera indépendamment de votre foi", a tweeté le Premier ministre Justin Trudeau. Son bureau affirme avoir reçu des assurances de Washington que les Canadiens possédant la double nationalité ne seraient pas affectés par le décret américain.

À ceux qui fuient la persécution, la terreur et la guerre, sachez que le Canada vous accueillera... — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 28 janvier 2017

