CAN-2017 : brillant à la Coupe d'Afrique, Adebayor a retrouvé un club

Sans club depuis l'été 2016, le footballeur togolais Emmanuel Adebayor a signé un contrat de 18 mois avec Basaksehir Istanbul. Bien qu'éloigné des terrains, l'attaquant avait été sélectionné pour la CAN-2017.

Après des mois d’attente, Emmanuel Adebayor a enfin un nouveau club. La star de l’équipe togolaise s'envole pour la Turquie. Il a signé un contrat de dix-huit mois avec Basaksehir Istanbul, un prétendant surprise au titre.

"Jamais trop tôt, jamais trop tard", a réagi le joueur qui aura 33 ans en février sur sa page Facebook. "Nouvelle league, nouveau club, nouveau challenge. Mais nous parlons tous la même langue, qui est celle du football".

Le message d'Adebayor sur sa page facebook

Le capitaine du Togo était libre de tout contrat depuis son départ l'été dernier du club anglais de Crystal Palace, où il n'a évolué que six mois (8 matches, 1 but). Il avait auparavant porté les couleurs de Metz et de Monaco en Ligue 1, d’Arsenal et de Manchester City en Premier League, du Real Madrid en Liga avant un retour en Angleterre, à Tottenham.

"Je peux encore jouer"

Même s’il a été éloigné des terrains pendant plusieurs mois, l’attaquant avait été sélectionné pour la CAN-2017 organisée au Gabon. Le Togo a été sorti de la compétition dès la phase de poules, mais Adebayor a su montrer sur la pelouse qu’il avait encore de beaux restes.

"Je pense que j’étais plus en forme que certains joueurs qui ont un club et qui jouent tout le temps. Malheureusement ça n’a pas marché et je n’ai pas marqué de buts", a-t-il confié à RFI après l’élimination des Éperviers, sans toutefois en dire plus sur son avenir international. "[La CAN] 2019 ? Je ne sais pas si j'y serai. Je commence à prendre de l’âge et à vieillir. En tout cas j’ai montré lors de cette CAN 2017 que je peux encore jouer. Je suis très content d’avoir encore participé à une CAN".

L'annonce de l'arrivée d'Adebayor par son nouveau club Yeni transferimiz Emmanuel Adebayor(@E_Adebayor) @MedipolSaglik Mega Hastanesi’nde sağlık taramasından geçti. | https://t.co/fpzYwMsTGj pic.twitter.com/6ARDvRUKLC — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 31 janvier 2017

Avec AFP



Première publication : 31/01/2017