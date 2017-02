CAN-2017 : suivez Burkina Faso – Égypte en direct

Gros duel en perspective entre le Burkina Faso et l’Égypte, qui s'affrontent en demi-finale de la CAN-2017. Qui des Étalons ou des Pharaons rejoindra la finale du tournoi ? La réponse en direct sur France24.com à partir de 20 h.

À la différence de la plupart des favoris annoncés de la CAN-2017, le Burkina Faso a fait mieux que de simplement tenir son rang. Finaliste en 2013, il tentera de récidiver, mercredi 1er février à 20 h, en écartant l'Égypte à l'occasion des demi-finales de cette Coupe d'Afrique. Mais gare aux Pharaons, qui n'ont toujours pas encaissé le moindre but depuis le début de la phase finale. Eux, qui ne s'étaient plus qualifiés depuis 2010 et leur incroyable triplé sur la scène continentale, font de nouveau partie du gratin africain.

Première publication : 01/02/2017