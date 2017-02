Donald Trump nomme le conservateur Neil Gorsuch à la Cour suprême

Connu pour son soutien aux droits religieux, Neil Gorsuch a été nommé mardi à la Cour suprême par Donald Trump. Cette nomination doit encore être entériné par le Sénat, et devrait restaurer une majorité conservatrice.

À 49 ans, Neil Gorsuch devrait occuper le 49e siège vacant -depuis plus d'un an- de la Cour suprême des États-Unis. Nommé par Donald Trump mardi 31 janvier, le magistrat de cour d'appel du Colorado devrait ainsi restaurer une majorité conservatrice.

Le magistrat de cour d'appel du Colorado est considéré comme un conservateur, connu notamment pour son soutien aux droits religieux. "Il appartient aux juges d'appliquer, et non d'altérer, le travail des représentants du peuple. Un juge qui aime tous les jugements auquel il parvient est en toute probabilité un mauvais juge", a-t-il déclaré sous le regard du président.

Par cette approche dite originaliste, qui s'oppose à une interprétation plus large du texte de la Constitution, il rejoint la position très conservatrice d'Antonin Scalia, avec

lequel il partage aussi une plume acerbe. Ce dernier avait d'ailleurs salué en lui "un lion du droit".

Une décision lourde pour la société américaine

Cette décision lourde de conséquences pour l'évolution de la société américaine a été immédiatement saluée par les républicains mais critiquée par les démocrates. "Le juge Gorsuch a des capacités juridiques extraordinaires, un esprit brillant, une discipline remarquable", a déclaré Donald Trump depuis les salons de la Maison Blanche, en présence des principaux ténors républicains et de ses fils Eric et Donald Jr, assis au premier rang.

De son côté, le chef de file des démocrates au Sénat, Chuck Schumer a tenu à rappler que "le juge Gorsuch avait pris parti de manière répétée pour les grand groupes et contre les travailleurs, avait affiché une hostilité à l'égard des droits des femmes, et plus perturbant, s'était forgé une approche idéologique de la jurisprudence qui me laisse douter qu'il puisse être un juge fort et indépendant".

"Un guerrier idéologique"

À gauche, le groupe de défense des droits "People for the American Way" a condamné sa nomination, son président, Michael Keegan, le décrivant comme un "guerrier idéologique qui place ses politiques de droite au-dessus de la Constitution".

Échaudés par le vide laissé pendant près d'un an à la Cour à l'initiative des républicains, certains sénateurs démocrates, minoritaires, ont déjà fait savoir qu'ils chercheraient à bloquer la nomination du juge choisi par Trump, quel qu'il soit.

Neil Gorsuch est le plus jeune juge à rejoindre la Cour en un quart de siècle, depuis la nomination du conservateur Clarence Thomas par George H. W. Bush en 1991. La fonction s'exerçant à vie, il pourrait influencer la direction de l'instance suprême pendant des décennies.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 01/02/2017