Affaire Fillon : l'enquête sur les emplois fictifs élargie aux deux enfants

L'enquête sur les soupçons d'emplois fictifs a été étendue, jeudi, à deux enfants du couple Fillon. Le candidat à la présidentielle avait lui-même révélé, il y a une semaine, les avoir embauchés en tant qu'avocats alors qu'ils n'étaient qu'étudiants.

Rebondissement dans l'enquête sur les soupçons d'emplois fictifs dans la famille Fillon : le Parquet national financier (PNF) a demandé aux enquêteurs d'étendre leurs investigations aux activités des deux aînés du couple, jeudi 2 février. Selon le Canard Enchaîné, le candidat Les Républicains à la présidentielle a employé ses deux aînés au Sénat comme assistants parlementaires pour 84 000 euros brut quand il était sénateur de la Sarthe entre 2005 et 2007.

>> À lire aussi : "Je n'ai jamais été son assistante"

"Lorsque j'étais sénateur, il m'est arrivé de rémunérer pour des missions précises deux de mes enfants qui étaient avocats, en raison de leurs compétences", avait affirmé jeudi soir François Fillon, sénateur de la Sarthe du 18 septembre 2005 au 17 juin 2007. Or, Marie Fillon, 34 ans, a prêté serment le 14 novembre 2007, après une période de stage d'au moins 18 mois comme le prévoit la formation d'avocat, et Charles, 32 ans, le 29 juin 2011. Ils sont donc officiellement devenus avocats respectivement 5 mois et 4 ans après la fin de la mandature de leur père.

L'entourage du candidat s'est défendu en évoquant "une imprécision de langage", précisant que François Fillon voulait dire "qui sont avocats" à l'heure actuelle et non qu'ils l'étaient à l'époque.

Contrairement aux parents, aucun des deux enfants n'a été convoqué à ce stade, selon Me Antonin Lévy, l'avocat de François Fillon, avant l'annonce d'un élargissement de l'enquête. Les enquêteurs vont en effet chercher à vérifier la matérialité du travail qu'ils ont effectué.

Avec AFP et Reuters



Première publication : 02/02/2017