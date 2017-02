Selon Buzzfeed, l'assistante parlementaire de François Fillon travaille sur sa campagne

Selon une enquête de Buzzfeed News, Anne Faguer, une des assistantes parlementaires de François Fillon, travaille sur la campagne présidentielle de son patron alors que la loi l'oblige à se cantonner à ses tâches au Parlement.

Selon une enquête publiée par Buzzfeed News vendredi 3 février, Anne Faguer, une des assistantes parlementaires du candidat Les Républicains François Fillon, est impliquée dans la campagne présidentielle de son patron à l'Assemblée nationale au mépris des règles édictées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). Dans l'édition 2016 de son "guide du candidat et du mandataire", l’organisme rappelle que "la participation" des assistants parlementaires à "une campagne électorale pendant les heures de travail est proscrite".

Plusieurs documents corroborent l'implication d'Anne Faguer

Pour prouver l'implication d'Anne Faguer dans la campagne, Buzzfeed News s'appuie sur plusieurs documents. Le premier est une séquence tournée au meeting de La Villette de François Fillon diffusée dans "Envoyé spécial" le 2 février sur France 2. Alors que les journalistes tentent d'interroger Penelope Fillon, épouse du candidat, à propos de l'affaire dite du "Penelopegate", l'équipe du service public se retrouve nez à nez avec Anne Faguer, équipée d'une oreillette et d'un talkie-walkie, occupant des tâches n'ayant visiblement rien à voir avec son statut d'assistante parlementaire.

Autre élément mis en avant : une lettre datée du 28 juin 2016 à destination d'Yves d'Amécourt, vice-président du groupe LR de Nouvelle-Aquitaine et un des parrains de François Fillon pour la primaire de la droite. Dans ce courrier siglé du logo de campagne, le candidat fait directement référence à Anne Faguer comme l’une des deux "collaboratrices" à contacter "pour toute question (…) sur l’organisation de la campagne".

Sont également évoqués : sa présence sur une photo de l'équipe de campagne de François Fillon illustrant un article du Point, un post dans un groupe Facebook de soutien du candidat LR dont elle est membre et où elle est identifiée comme appartenant à l'équipe de campagne, ainsi qu'un e-mail de réponse émis depuis l'adresse électronique du député Fillon à propos d'un sujet concernant le candidat Fillon.

Anne Faguer toujours assistante parlementaire

Les profils Linkedin et Twitter de l'intéressée ne semblent pas pointer du doigt un éventuel changement professionnel ou son implication dans la campagne.

Plus officielle, la déclaration d'intérêts remplie par François Fillon disponible sur le site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et datée de 2014, ne semble pas indiquer un changement de statut d'Anne Faguer. Or, une déclaration faite par l'organisme à Buzzfeed indique : "C’est à l’initiative du député d’effectuer des modifications si elles sont nécessaires. Dans le cas présent, ce qui est en ligne est valable à notre connaissance."

Le règlement de CCNP est très clair : si un assistant parlementaire souhaite s'impliquer dans une campagne électorale, soit il doit le faire en suspendant son contrat pour un congé sans solde, soit militer sur ses congés payés et donc sans percevoir de rémunération pour son implication dans la campagne. Or selon les éléments recueillis par Buzzfeed, rien ne semble indiquer qu'Anne Fauguer ne remplisse l'un de ces deux cas de figures.

Ces révélations, si elles se confirment, s'ajouteraient à la longue liste des affaires impliquant François Fillon qui ont été dévoilées ces dernières semaines. Officiellement, le candidat ne prévoit pas de retirer sa candidature à la présidentielle, mais, au sein des Républicains, certains ont demandé son retrait.

