L’assaillant du Louvre refuse de parler aux enquêteurs lors de sa première audition

L’homme qui a attaqué vendredi une patrouille militaire au carrousel du Louvre a été interrogé pour la première fois dimanche mais il a refusé de parler aux enquêteurs. Sa garde à vue, qui a débuté samedi à 18h45, peut durer 96 heures.

La première audition de l’auteur de l'attaque à la machette contre des militaires au musée du Louvre vendredi à Paris n’a pas permis aux enquêteurs d’apprendre grand-chose. L’homme devait être entendu dimanche 5 février dans la matinée depuis son lit d’hôpital mais il a refusé de parler aux enquêteurs, a indiqué une source judiciaire, précisant qu'il devait être réentendu dans l'après-midi. Soigné à l'hôpital européen Georges-Pompidou pour des blessures sérieuses à l'abdomen après avoir été touché par les tirs de riposte d'un militaire, son état s'est nettement amélioré samedi. Le corps médical a considéré que les auditions étaient "possibles".

Les enquêteurs cherchent à savoir si l’homme hospitalisé est bien Abdallah El-Hamahmy, un Égyptien de 29 ans arrivé en France il y a une semaine avec un visa touristique. Ils souhaitent aussi comprendre ses motivations et identifié d’éventuels complices.

Tests ADN

Pour le moment, à Paris, c'est le parcours d'un solitaire qui se dessine : rien ne montre actuellement qu'il ait eu des contacts avec des complices. Aucune piste pour son identification ne pourra être confirmée avant le résultat de tests ADN. Pour ce faire, selon une source proche de l’enquête, la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) s'est mise en rapport avec les services spécialisés égyptiens. Des contacts vont être pris aussi avec les Émirats arabes unis (EAU) et la Turquie, le passeport au nom d'Hamahmy contenant deux visas pour ce pays en 2015 et 2016.

Par ailleurs, aucune marque d'allégeance à un groupe jihadiste n'a été retrouvée lors de la perquisition dans l'appartement qu'il a loué en ligne pour 1 700 euros la semaine, mais les enquêteurs cherchent à faire parler l'Iphone et la tablette qu'ils ont saisis. Ils s'intéressent aussi à des tweets postés en arabe, quelques minutes avant l'attaque, sur un compte au nom d’Abdallah El-Hamahmy et où il semble apporter son soutien au groupe jihadiste État islamique (EI), qui continue de menacer la France de représailles pour sa participation à la coalition militaire internationale en Irak et en Syrie.

Avec AFP



Première publication : 05/02/2017