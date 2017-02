Juppé comme candidat de repli de la droite : "Non c'est non !"

Lundi, Alain Juppé a de nouveau exclu d'être le candidat des Républicains en cas de désistement de François Fillon, empêtré dans l'affaire dite du Penelopegate.

La réponse est limpide : "Clairement et définitivement, c'est non."

Interrogé sur des rumeurs quant à la possibilité qu'Alain Juppé revienne sur sa décision de ne pas suppléer François Fillon, empêtré dans l'affaire des présumés emplois fictifs de son épouse et de ses enfants, le principal intéressé a déclaré le 6 février à Bordeaux : "J'ai un peu de mal à comprendre d'où viennent ces rumeurs. J'ai dit quelle était ma position : clairement et définitivement, c'est non. Et vous me connaissez, non c'est non !"

"Aujourd'hui, on va écouter François Fillon." Son ancien rival lors de la primaire de la droite donnera une conférence de presse lundi à 16 h depuis son QG de campagne.

Aux auteurs de rumeurs infondées, une confirmation : pour moi, NON c'est NON. Je dirai pourquoi. Aujourd'hui écoutons FF, notre candidat. — Alain Juppé (@alainjuppe) 6 février 2017

Au cours des deux dernières semaines, Alain Juppé avait déjà exclu à deux reprises d'être "le recours".

Avec AFP

Première publication : 06/02/2017