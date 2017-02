Penelopegate : François Fillon publie son patrimoine

Comme annoncé lors de sa conférence de presse, François Fillon a publié sur son site de campagne les salaires perçus par son épouse quand elle était attachée parlementaire ainsi que sa déclaration de patrimoine.

Opération transparence pour François Fillon. Chahuté depuis les révélations sur les emplois présumés fictifs de sa femme, le candidat LR à la présidentielle a publié lundi 6 janvier, comme il l’avait annoncé lors de sa conférence de presse, deux documents sur son site de campagne Fillon 2017 : les salaires perçus par son épouse, Penelope, pour son poste d’assistante parlementaire ainsi que la valeur de son patrimoine.

En tant que collaboratrice, son épouse a touché entre 1986 et 1990, un salaire mensuel net de 1 400 euros. Entre 1998 et 2002, elle perçoit 3 248,75 euros par mois, puis, 3 872,91 euros de 2012 à 2013. Lorsqu’elle devient la collaboratrice de Marc Joulaud, suppléant de François Fillon, son salaire est nettement plus élevé, soit 6 009,07 euros de 2002 à 2007.

François Fillon a également publié sa déclaration de patrimoine, un document de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Son patrimoine se résume à sa maison dans la Sarthe, évaluée à 750 000 euros. Il possède également 44% de la nue-propriété de la maison de son père au Pays Basque pour un montant de 134 000 euros et un tiers de la nue-propriété de sa maison de la Sarthe, soit 41 300 euros.

Par ailleurs, il déclare la valeur de sa société de conseil 2FConseil, évaluée à 11 518 euros. Il déclare aussi dix comptes courants bancaires ou produits d’épargne, tous ouverts au Crédit agricole Anjou Maine pour un montant de 109 303 euros.



Déclaration de situation patrimoniale de François Fillon Déclaration de Situation Patrimoniale by France-24 on Scribd

