L'EI assiégé dans son fief d’Al-Bab en Syrie

Les rebelles syriens soutenus par la Turquie d'une part, et l’armée syrienne et les milices alliées d'autre part, ont encerclé lundi les jihadistes de l’EI dans l’un de leurs derniers fiefs de la province d’Alep, à Al-Bab.

Les forces gouvernementales syriennes ont progressé lundi 6 février vers la ville d'Al-Bab, contrôlée par l’organisation de l'État islamique (EI) dans le nord de la Syrie. Elles ont coupé la dernière route d'approvisionnement reliant Al-Bab aux bastions de l'EI situés plus à l'est, en direction de l'Irak.

Les jihadistes sont désormais de facto encerclés par l'armée syrienne au sud et les rebelles soutenus par la Turquie au nord, alors que Damas et Ankara ont engagé une course contre la montre pour s'emparer de la ville de la province d'Alep.

La ville d’al-Bab est-elle vraiment encerclée et qui parmi les belligérants investira la ville en premier ?

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme, l'armée et les milices supplétives ont gagné du terrain au sud-est d'Al-Bab au cours de la nuit. Soutenues par des frappes aériennes, elles ont coupé la route qui relie Al-Bab aux provinces de Rakka et Daïz az Zour. "Il n'y a plus qu'un étroit couloir pour sortir d'Al Bab", a déclaré un commandant des troupes fidèles à Bachar al-Assad, et les forces gouvernementales ont désormais la majeure partie de la ville à portée de tir.

La progression de l'armée syrienne porte en germe le risque d'une confrontation avec les rebelles pro-turcs, qui combattent sous la bannière de l'Armée syrienne libre. Il n'est pas clair s'il s'agit d'une course entre les deux parties pour prendre Al-Bab ou s'il y a une entente tacite. La ville est située à 40 km au nord-est d'Alep, où le gouvernement a infligé une lourde défaite à la rébellion en décembre.

Avec Reuters

Première publication : 06/02/2017