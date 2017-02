Penelope Fillon a touché 45 000 euros d'indemnités de licenciement, selon le Canard Enchaîné

Le Canard Enchaîné rapporte que Penelope Fillon, soupçonnée d'emplois fictifs comme assistante parlementaire, a touché, en deux fois, 45 000 euros d'indemnités de licenciement, payées par l'Assemblée nationale.

Au lendemain de la contre-attaque médiatique de François Fillon pour relancer sa campagne présidentielle, le Canard Enchaîné publie de nouvelles révélations à charge contre Penelope Fillon. Selon l'hebdomadaire satirique daté du 7 février, l'épouse du candidat LR à la présidentielle a perçu en août 2002 "16 000 euros d'indemnités, soit l'équivalent de cinq mois de salaire". Or elle avait retrouvé un mois plus tôt un emploi auprès de Marc Joulaud, alors suppléant de son époux. Le journal assure qu'elle a "cumulé deux salaires durant un peu plus d'un mois".

Ces indemnités portent sur la période 1998-2002, pendant laquelle elle a été rémunérée comme assistante parlementaire de son époux (165 686 euros net de salaires sur cette période, selon le site Internet du candidat Fillon). Mais pour le Canard, "la législation ne prévoit pas un tel niveau d'indemnités de licenciement pour un collaborateur parlementaire".

Par ailleurs, lorsque François Fillon a mis fin, en novembre 2013, au dernier contrat de son épouse à l'Assemblée nationale, celle-ci a perçu "29 000 euros" d'indemnités de licenciement pour 17 mois de travail (rémunérés 65 839 euros net, selon le site Internet de François Fillon).

Première publication : 07/02/2017