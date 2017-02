Aulnay-sous-Bois : la "police des polices" rejette la thèse du viol sur Théo

L’Inspection générale de la police nationale (IGPN) ne retient pas la thèse du viol lors de la violente interpellation de Théo à Aulnay-sous-Bois, rapportent plusieurs médias. La "police des polices" évoque une "opération qui a mal tournée".

Le premier rapport de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) sur l'interpellation musclée de Théo à Aulnay-sous-Bois, en région parisienne, ne retient pas la thèse du viol, affirment RTL et LCI, qui ont consulté les premières conclusions de la police des polices.

Si elle ne conteste pas la violence de l’intervention ni la pénétration de la matraque, l’IGPN estime qu’il n’y a "pas eu viol parce qu'il n'y a pas eu intention de commettre un crime sexuel", rapporte RTL.

La police des polices privilégie donc la thèse de l'accident et parle d’une "opération qui tourne mal" en raison de la résistance que le jeune homme de 22 ans a opposée aux quatre policiers qui tentaient de le menotter. "C'est très grave, indubitablement, ça peut être des violences ayant entraîné une infirmité permanente. Mais ce n'est pas un viol", indique une source interrogée par LCI.

Jeudi 2 février, les quatre fonctionnaires, soupçonnés de "viol en réunion", avaient été placés en garde à vue dans les locaux de la police des polices. Dimanche, après l’ouverture par le parquet de Bobigny d’une information judiciaire pour "violences", un policier a été mis en examen pour viol et ses trois collègues pour violences volontaires en réunion.

Après son transport à l'hôpital d'Aulnay, jeudi, un médecin avait diagnostiqué à la victime, par ailleurs blessée au niveau du visage et du crâne, "une plaie longitudinale du canal anal" et une "section du muscle sphinctérien", et lui avait prescrit 60 jours d'incapacité totale de travail (ITT).



