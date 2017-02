La tour Eiffel sera bientôt protégée par un mur de verre pare-balles

La mairie de Paris compte ériger un mur de verre haut de 2,5 m autour de la tour Eiffel. Un projet qui s'inscrit dans le cadre d'un vaste plan de quelque 300 millions d'euros visant renforcer la sécurité du célèbre monument.

Le symbole de Paris devrait être encerclé dès cet automne par un mur de verre pare-balle. Soucieuse de renforcer la sécurité de la tour Eiffel, la mairie de la capitale française a fait savoir, jeudi 9 février, que ce mur de 2,5 mètres de haut remplacerait les barrières disgracieuses en place depuis l'Euro-2016 de football

La tour Eiffel bientôt ceinte d'un mur de verre pare-balles de 2m50 de haut. #Lavenir pic.twitter.com/Q1N987Uz67 — Helene Bekmezian (@Bekouz) 9 février 2017

"Nous allons remplacer les grilles métalliques sur les axes nord et sud par des panneaux de verre, qui permettront aux Parisiens et aux visiteurs de retrouver une vue très agréable sur le monument depuis le Champ de Mars et le pont d'Iéna", a indiqué dans un communiqué Jean-François Martins, adjoint au Tourisme de la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo.

"Nous sommes en phase d'appel d'offres", a ajouté l’adjoint en précisant que les Architectes des Bâtiments de France sont consultés. Le projet qui sera retenu doit ensuite être approuvé par la commission des sites et le ministère de l'Environnement.

Le projet s'inscrit dans le cadre d'un vaste plan de quelque 300 millions d'euros, annoncé le mois dernier, pour renforcer la sécurité, moderniser l'accueil et améliorer le confort de visite de la célèbre tour, qui accueille six millions de touristes par an.

Première publication : 09/02/2017