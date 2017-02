Trump rassure le Japon concernant l'aide militaire américaine

La visite du Premier ministre japonais aux États-Unis doit durer 48 heures mais il aura suffit de quelques heures à Shinzo Abe, vendredi, pour obtenir des garanties de la part de Donald Trump concernant l'aide américaine en matière de défense.

Vendredi 10 février, au premier jour d’une visite du Premier ministre japonais Shinzo Abe, le président américain, Donald Trump, a déclaré, vendredi 10 février, que l'alliance entre les États-Unis et le Japon était un pilier de la paix et de la stabilité dans la région.

Donald Trump a ainsi évité de renouer avec la rhétorique de sa campagne, durant laquelle il avait reproché au Japon de profiter de la sécurité garantie par les États-Unis pour mieux voler leur emploi à des ouvriers américains.

"Nous sommes déterminés à assurer la sécurité du Japon et de toutes les régions relevant de son autorité administrative, et à renforcer encore notre alliance, qui est d'une importance cruciale", a déclaré le président américain. "Le lien entre nos deux pays et l'amitié entre nos deux peuples sont très, très profonds. Cette administration est déterminée à resserrer encore ces liens."

Soutien américain quant aux îles Senkaku/Diaoyu

Ces déclarations constituent une victoire pour Shinzo Abe, notamment face aux prétentions territoriales de la Chine. Le chef du gouvernement japonais a en effet obtenu que les États-Unis réaffirment leur soutien à son pays dans le conflit qui l'oppose à Pékin sur la souveraineté sur l'archipel des îles Senkaku, en mer de Chine orientale, que Pékin appelle les Diaoyu. Les deux dirigeants, précise leur communiqué commun, ont affirmé que l'article 5 du traité de sécurité américano-japonais couvrait ces îles.

Les deux hommes ont aussi parlé affaires, puisque Shinzo Abe, notamment accompagné de son ministre des Finances, Taro Aso, devrait présenter un plan d'investissements aux États-Unis censé créer 700 000 emplois via des investissements publics et privés dans de grands projets infrastructures, comme des lignes ferroviaires à grande vitesse, selon des sources gouvernementales japonaises.

Avec Reuters

Première publication : 10/02/2017