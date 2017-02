Pakistan : peu à peu, la vallée de Swat retrouve sa splendeur d'antan

Nos reporters sont retournés dans la vallée de Swat, au Pakistan, où les Taliban ont imposé leur loi avant d'être chassés par l'armée en 2009. Depuis près d'un an, la "Suisse du Pakistan", comme l’appellent ses habitants, accueille de nouveau des touristes, mais la menace des combattants islamistes reste présente dans la vallée comme dans les esprits.

Au nord du Pakistan, la vallée de Swat a longtemps été considérée comme un joyau touristique. Entourée de massifs himalayens, de lacs et de forêts, elle est surnommée la "Suisse du Pakistan". Pendant des décennies, des milliers de touristes internationaux s’y sont rendus pour découvrir la beauté des paysages.

Mais en 2007, la région bascule dans la terreur, lorsque les Taliban commencent à en prendre le contrôle. Les terroristes imposent l’application à la lettre de la charia, créent un système de justice arbitraire et empêchent l’éducation des filles. L’accès à la vallée est interdit aux touristes, infligeant un dur coup à l’économie locale.

Après une série d'accords de paix brisés entre les Taliban et le gouvernement, ainsi que plusieurs opérations militaires ratées, l’armée réussit finalement à chasser les 3000 islamistes de la vallée en 2009.

Attentats ciblés

Depuis, les militaires occupent la vallée de Swat en permanence, pour éviter que les Taliban, encore cachés dans les montagnes, en reprennent le contrôle. Mais la présence des terroristes se fait encore sentir.

Régulièrement, les leaders de la communauté et les activistes sont victimes d’attentats ciblés. Le cas le plus célèbre est celui de la jeune Malala Yousafzai, lauréate du prix Nobel de la paix en 2014. En 2012, les regards du monde entier se tournent vers le Pakistan lorsque l'adolescente de 15 ans y est la cible de balles tirées par les Taliban. Grièvement blessée, elle est transférée au Royaume-Uni pour y être soignée. Si elle a survécu à ses blessures, la jeune fille, dont le discours à l’ONU avait ému la communauté internationale, n'est jamais retournée au Pakistan. Sa tête y est toujours mise à prix.

Pourtant, la vallée de Swat commence timidement à retrouver sa splendeur d'antan. En avril dernier, le gouvernement a décidé d’autoriser à nouveau, et sans restriction, l’accès à la région pour les touristes. Ces derniers commencent à revenir au compte-goutte au pied des montagnes de l’Hindu Kush et à profiter de sa station de ski.

La situation des femmes s’est également améliorée. Elles ont désormais plus de droits et de pouvoirs. Mais chez beaucoup d’hommes, les mentalités restent conservatrices. Lors du tournage de ce reportage, nous avons ainsi suivi Tabassoum Adnan, célèbre militante du droit des femmes. Son combat est salué par les Nations unies et plusieurs autres organismes internationaux. Pourtant, pour sa propre sécurité, elle a préféré éviter de parler des droits des femmes en présence d’hommes. Nous avons donc dû réaliser l’entrevue chez elle, à l’abri des regards...

Par Taha SADDIQUI , Jasmin LAVOYE