Vidéo : à Nice, derniers préparatifs avant un carnaval sous haute sécurité

Avec une sécurité renforcée, Nice tiendra samedi son 133e carnaval malgré le traumatisme de l'attentat du 14 juillet 2016. Les figures grotesques de Trump ou des candidats à la présidentielle défileront devant un public restreint.

"Jamais le niveau de sécurité n'a été aussi élevé sur un événement de cette nature à Nice", a assuré le préfet des Alpes-Maritimes Georges-François Leclerc, alors que la ville s'apprête à tenir la 133e édition de son carnaval, fête populaire et grand rendez-vous touristique qui débute samedi 11 février. Nice a tenu à maintenir l'évènement malgré le traumatisme de l'attentat du 14 juillet sur la Promenade des Anglais, qui a fait 86 victimes.

Des renforts "importants" et des moyens de sécurité "inédits" sont déployés. Le carnaval évitera la Promenade des Anglais, où aucun événement n'est autorisé jusqu'au premier anniversaire de l'attentat par respect envers les victimes. Comme l'an dernier, les déguisements prêtant à confusion, sabres de pirate et autres fusils ou pistolets de cow-boy, seront proscrits.

Un carnaval barricadé

Premier grand rassemblement depuis la tragédie, le carnaval de Nice, dont les images font le tour du monde chaque année, se déroulera pour la première fois derrière des palissades. L'entrée sera payante non seulement pour s'asseoir dans les gradins, mais aussi pour déambuler sur le parcours (5 euros, sauf pour les enfants et les personnes costumées) et l'accès se fera par 36 portiques de sécurité tenus par 200 agents de sécurité chargés de la fouille.

"Nous avons pris l'initiative de restreindre le carnaval, pas dans sa dimension festive mais dans le périmètre à sécuriser", a renchéri Christian Estrosi, premier adjoint de la ville, toujours aux commandes de Nice même s'il a cédé son fauteuil de maire. "Il n'était pas pensable que le carnaval, qui est une tradition si ancienne de notre cité et qui contribue à son rayonnement culturel, ne soit pas maintenu. Cela eût été un signe donné aux barbares, aux terroristes selon lequel ils auraient remporté une victoire de plus", a-t-il ajouté.

Pour l'évènement, la mairie s'est même adjoint le conseil d'une société israélienne sécurisant l'aéroport de Tel Aviv.

Un défilé présidentiel

Sur l'un des 17 chars qui paraderont derrière le "Roi de l'énergie", thème choisi cette année, le président américain Donald Trump est caricaturé sous les traits d'un affreux gaspilleur, sa tête géante posée sur des barils de pétrole percés, et encadrée par une batterie de sèches-cheveux soufflant à tout-va dans sa célèbre mèche blonde.

La Grosse tête de Donald Trump au Carnaval de Nice est sans aucun doute la plus réussie du mondehttps://t.co/Mto5fSPKZ7 pic.twitter.com/Xm1JtggDJ9 — Nice-Matin (@Nice_Matin) 7 février 2017

"Le char a été décidé quand l'élection de Trump n'était encore qu'une blague", précise-t-on à l'office du tourisme. Les festivités de cette année feront la part belle aux candidats à la présidentielle - et comme personne n'avait parié sur Benoît Hamon comme candidat socialiste, il a fallu lui sculpter en catastrophe une grosse tête.

Crainte sur la fréquentation

Malgré cela, la fréquentation s'annonce en baisse cette année (400 000 en 2016), faute d'avoir pu démarrer à temps la promotion de l'événement, complètement reformaté pour les exigences de sécurité. Le carnaval de Nice est aussi la fête des hôteliers (215 000 nuitées selon l'Office du tourisme) et génère 1 800 emplois directs et 30 millions d'euros de retombées économiques pour 6 millions d'euros de budget, selon la municipalité.

