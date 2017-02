Réforme constitutionnelle en Turquie : le référendum aura lieu le 16 avril

Les électeurs turcs seront appelés à se prononcer par référendum le 16 avril sur la modification de la Constitution visant à remplacer le système parlementaire actuel par un régime présidentiel fort souhaité par le président Recep Tayyip Erdogan.

Le Haut-Conseil électoral turc a confirmé officiellement samedi 11 février la tenue le 16 avril d'un référendum sur la réforme constitutionnelle renforçant les pouvoirs du président Recep Tayyip Erdogan.

Dans une intervention télévisée, le président du Haut-Conseil électoral, Sadi Güven, a déclaré que la date avait été arrêtée après la publication du texte au Journal Officiel de samedi.

La volonté d'Erdogan

Le projet, s'il est adopté, marquera l'une des évolutions les plus marquantes des institutions turques depuis la fondation de la République sur les cendres de l'Empire ottoman il y a près d'un siècle, par Mustafa Kemal Atatürk.

Le texte prévoit entre autre d'autoriser le président de la République à prendre des décrets, déclarer l'état d'urgence, nommer les ministres et les plus hauts responsables de l'État et dissoudre le Parlement. Il permettrait en outre à Recep Tayyip Erdogan de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2029.

Ce dernier estime qu'un tel changement est nécessaire pour doter la Turquie d'un exécutif fort et stable, à même d'affronter une vague sans précédent d'attentats et des difficultés économiques.

Mais le texte suscite l'inquiétude d'opposants et d'ONG qui accusent le chef de l'État turc de dérive autoritaire, notamment depuis la tentative de putsch de juillet qui a été suivie de purges d'une ampleur inédite.

Avec AFP et Reuters



Première publication : 12/02/2017