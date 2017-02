Foot européen : le Bayern creuse l'écart en tête, Monaco et le Barça cartonnent

Grâce à sa victoire face à Arsenal, Chelsea compte une confortable avance de 9 points en tête de la Premier League. En Ligue 1, Monaco est toujours leader, alors que le PSG s'empare de la deuxième place.

• Liga : statu quo en tête du classement



Les quatre premiers de Liga, respectivement le Real Madrid, le Barça, le FC Séville et l’Atletico ont tous gagné ce week-end à l’occasion de la 22e journée. Samedi, les hommes de Zinedine Zidane se sont logiquement imposés à Pampelune, face à Osasuna, la lanterne rouge (1-3), tandis que leur dauphin catalan et son trio offensif Messi-Suarez-Neymar ont humilié Alaves (0-6).

La troisième place est toujours occupée par les Sévillans, qui se sont imposés de justesse à Las Palmas (0-1). Et à Madrid il a fallu attendre un but salvateur de Griezmann dans les ultimes minutes de la partie pour voir les Colchoneros renverser le Celta Vigo (3-2).

• Premier League : Chelsea cale, Liverpool ressuscite

Irrésistibles depuis plusieurs journées, les Blues ont été accrochés sur le terrain du modeste Burnley (1-1) lors de la 25e journée. Un nul qui a tout de même permis à Chelsea d’augmenter son avance en tête à 10 points. Et ce, à la faveur de la déroute de Tottenham sur le terrain de Liverpool (2-0), qui a enfin renoué avec la victoire.

Derrière, les places se sont resserrées ce week-end après le succès d’Arsenal (3e) contre Hull City (2-0) et la victoire de Manchester United (6e), mis sur orbite par un Martial supersonique, auteur d’un but et d'une passe décisive contre Watford (2-0). Manchester City (5e), en embuscade derrière les Reds, pourrait se hisser seul à la 2e place, ce lundi, en cas de succès à Bournemouth.

• Ligue 1 : Monaco et le PSG insatiables, l'OL et l’OM dépriment

L’OGC Nice a laissé s'échapper Monaco et Paris en n'arrachant qu'un point à Rennes (2-2), lors de la 25e journée du Championnat de France. La veille, les leaders monégasques avaient atomisé une défense messine totalement submergée au stade Louis-II (5-0), notamment par l’ouragan Mbappé, auteur d’un triplé retentissant.

Le PSG (2e) a de son côté parfaitement préparé son choc contre le Barça, mardi en huitièmes de finale de la Ligue des champions, en livrant une copie impeccable, vendredi, à Bordeaux (0-3).

Enfin, les Verts ont terrassé Lorient, dans le chaudron (4-0), pour revenir sur les talons de leurs éternels rivaux lyonnais (4e), défaits à Guingamp (2-1), alors que Marseille, toujours sur courant alternatif, a enregistré une nouvelle défaite à l’extérieur, en s’inclinant à Nantes (3-2).

• Serie A : la Juventus voyage bien

Sans surprise, la Juventus s'est imposée à Cagliari (0-2), dimanche soir dans le cadre de la 24e journée de Serie A. Une victoire importante acquise grâce à deux nouveaux buts du goleador argentin Higuain, qui permet aux Bianconeri de maintenir à distance ses rivaux.

L’AS Roma, qui s’est facilement imposée à Crotone (0-2), reste en effet deuxième avec sept points de retard sur le leader. Les Romains gardent deux points d’avance sur Naples, troisième du classement, qui a dicté sa loi au Genoa (2-0).

• Bundesliga : le Bayern passe un week-end de rêve



Les six poursuivants immédiats du Bayern Munich ont tous perdu lors de la 20e journée de Bundesliga. Du pain bénit pour les Bavarois, qui se sont imposés en fin de match à Ingolstadt (0-2), et qui comptent désormais 7 points d'avance sur le deuxième, Leipzig, défait à domicile par Hambourg (0-3).

Le troisième Francfort, sévèrement défait à Leverkusen (3-0), pointe désormais à 14 points derrière le Bayern, soit un de moins que le décevant Dortmund, battu en déplacement sur la pelouse de la lanterne rouge Darmstadt (2-1), et Hoffenheim, qui s’est incliné à Wolfsburg (2-1).

Première publication : 13/02/2017