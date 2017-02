En images : les Roumains continuent de manifester en masse contre le gouvernement

Plusieurs dizaines de milliers de Roumains se sont rassemblés dimanche devant le siège du gouvernement à Bucarest pour protester contre le Parti social-démocrate, qui a tenté d'affaiblir l'arsenal judiciaire contre la corruption.

Le mouvement de contestation ne faiblit pas en Roumanie. Des dizaines de milliers de manifestants ont ainsi formé, dimanche 12 février à Bucarest, un drapeau roumain géant illuminé par leurs téléphones portables pour réclamer la démission du gouvernement qu'ils accusent de miner la lutte contre la corruption.

Les manifestants étaient entre 30 000 et 50 000, rassemblés devant le siège du gouvernement, place de la Victoire, scandant en chœur "voleurs" et "démission", selon les estimations des médias roumains, les autorités ne donnant pas de chiffres. Le retrait du décret qui avait mis le feu aux poudres n'a pas arrêté le mouvement de contestation et les manifestants continuent à réclamer la démission de l'ensemble du gouvernement.

Les manifestants exigent la démission du gouvernement qui a adopté en catimini le 31 janvier dernier un décret qui aurait dépénalisé certains faits de corruption. Malgré le retrait du texte, la mobilisation se poursuit. © Daniel Mihailescu, AFP

Certains manifestants étaient venus avec des drapeaux européens. Le décret qui a déclenché la colère de l'opinion a notamment été critiqué par l'Union européenne. © Andrei Pungovschi, AFP

Les manifestants sont descendus en masse dans la rue malgré des températures glaciales. Ce snowboarder arbore une pancarte dénonçant une Roumanie qui "descend la pente de la corruption". © Daniel Mihailescu, AFP

Une jeune femme participe à la manifestation du 12 février. © Andrei Pungovschi, AFP

Près de 500 000 personnes sont descendues dans les rues au plus fort du mouvement de contestation. © Daniel Mihailescu, AFP











Première publication : 13/02/2017