En images : PSG - Barcelone, pourquoi Paris peut y croire... un peu

Le club catalan, qui domine ce duel (4 victoires, 3 nuls, et 2 défaites), est sorti victorieux de ses trois dernières confrontations face au PSG en C1. Ici, le Parisien Blaise Matuidi, aux prises avec Luis Suarez. © Quique Garcia, AFP.

Le Barça se présentera mardi au Parc des Princes avec son armada offensive composée de Neymar, Suarez et Messi. Le club a toujours réussi à marquer au moins un but chez les Parisiens. © Miguel Medina, AFP.

Autre point troublant, le bilan contre le Barça d'Unai Emery, le coach espagnol du PSG, est mince. Il ne compte qu'une seule victoire en 23 matches, pour 16 défaites et 6 matches nuls toutes compétitions confondues. © Franck Fife, AFP.

Côté bonne nouvelle, il faut se souvenir que les Parisiens ont déjà éliminé le Barça en C1. C'était en 1995, lorsque le PSG, avait éjecté la "Dream Team" entraînée par Johan Cruyff, en quarts, grâce notamment à un but mémorable de Vincent Guérin au Parc. © Jean-Loup Gautreau, AFP.

Le PSG de Marquinhos (ici face à l'Arsenal d'Olivier Giroud), est toujours invaincu en Ligue des champions cette saison, avec 3 victoires et 3 nuls au compteur. Le Barça s'est quant à lui incliné face à Manchester City en phase de groupes. © Franck Fife, AFP.

En outre, depuis le début de cette année 2017, le PSG de Marco Verratti (ici à la lutte avec Lionel Messi) est le club du Top 5 des championnats européens qui a gagné le plus de matches (9) et marqué le plus de buts (29), toutes compétitions confondues. © Quique Garcia, AFP.