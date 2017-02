Des milliers de Mexicains ont manifesté contre Donald Trump à Mexico

Plusieurs milliers de Mexicains ont manifesté dimanche pour dénoncer le projet du président américain Donald Trump de construction d'un mur entre les deux pays et pour appeler leur président Enrique Peña Nieto à plus de fermeté.

Des milliers de personnes ont défilé dimanche 12 février dans une dizaine de villes du Mexique pour exprimer leur opposition au président américain Donald Trump, qu'ils considèrent comme une menace pour les États-Unis et le Mexique.

Les manifestants, dont certains brandissaient le drapeau mexicain ou des panneaux arborant des slogans anti-Trump - parfois insultants - rédigés en espagnol et en anglais. Depuis son entrée fonctions le 20 janvier, Donald Trump a réaffirmé sa volonté d'ériger un mur à la frontière mexicaine en assurant que le Mexique financerait sa construction, et d'expulser des millions d'immigrés en situation irrégulière.

Pour Maria Paro Cassar, l'une des organisatrices du défilé, le nouveau président a fait du Mexique et des Mexicains vivant aux États-Unis "sa cible favorite". "Sa politique est une menace globale contre le pluralisme et la diversité, et elle constitue une menace particulière pour le Mexique."

#Mexico : des milliers de manifestants réunis à Auditorio attendent début marche #VibraMexico pic.twitter.com/pBmj0CifUP — Nancy Caouette (@lacaouette) 12 février 2017

Bon nombre de manifestants ont aussi mis en cause leur propre président, Enrique Peña Nieto. "Nous défilons aujourd'hui aussi pour exiger que nos propres dirigeants mettent fin à la corruption et aux pertes en vies humaines qui sont si importantes, et qu'ils travaillent pour le bien du pays, pas seulement pour le leur", a déclaré Victor Robledo, un manifestant de 28 ans.



Première publication : 13/02/2017