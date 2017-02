Onze personnes ont été interpellées après des heurts à Argenteuil

Onze personnes, dont huit mineurs, ont été interpellées dimanche soir à Argenteuil après des heurts avec les forces de l'ordre, l'incendie d'un véhicule et le caillassage d'un bus, a indiqué la préfecture du Val-d'Oise.

Onze personnes, dont huit mineurs, ont été arrêtées et placées en garde à vue dimanche 12 février dans la soirée, après des affrontements avec les forces de l'ordre à Argenteuil, au nord-ouest de Paris, a annoncé en fin de soirée la préfecture du Val-d'Oise.

Selon la préfecture, une cinquantaine de personnes s'étaient regroupées à partir de 17h30 (16h30 GMT) dans le secteur de la "dalle" d'Argenteuil "afin de provoquer des affrontements avec les forces de sécurité", suite à un appel lancé sur les réseaux sociaux.

Un véhicule et trois poubelles ont été incendiés et des policiers ont essuyé de nombreux tirs de projectiles, sans qu'aucun membre des forces de l'ordre ne soit blessé. Un bus a également été caillassé et son chauffeur a été blessé au visage, tandis qu'un journaliste a été pris à partie par des émeutiers, précise la préfecture.

Ces heurts sont survenus au lendemain d'affrontements avec la police à Bobigny (Seine-Saint-Denis) en marge d'une manifestation de soutien à Théo, un jeune homme dont l'interpellation violente le 2 février à Aulnay-sous-Bois, en banlieue parisienne, avait suscité une vague d'indignation. L'un des quatre policiers présents au moment de son arrestation a été mis en examen dimanche 5 février pour viol.

