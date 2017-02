Rencontre Trump–Trudeau : le Canada espère préserver des liens commerciaux privilégiés

Donald Trump recoit lundi le Premier ministre canadien Justin Trudeau, dont les vues politiques sur le libre-échange et l’immigration sont diamétralement opposées à celles du nouveau locataire de la Maison Blanche.

Le milliardaire américain partisan du repli sur soi et la jeune star des progressistes canadiens parviendront-ils à s’entendre ? La rencontre prévue à Washington, lundi 12 février, entre Donald Trump, chantre du protectionnisme et des mesures anti-immigration, et le Premier ministre libéral Justin Trudeau apparaît comme un véritable test diplomatique pour les deux pays.

Malgré leurs visions politiques diamétralement opposées, les deux hommes ne peuvent ignorer la densité des échanges économiques entre leurs deux pays.

Les liens solides entre le Canada et les É-U aident la classe moyenne. Lundi, je rencontre @realDonaldTrump à Washington dans cette optique. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 9 février 2017

Troisième dirigeant étranger reçu par le nouveau président républicain - après la Britannique Theresa May et le Japonais Shinzo Abe -, Justin Trudeau a promis de parler à la fois avec "franchise et respect" au locataire de la Maison Blanche.

"Le Canada restera toujours fidèle à ses valeurs qui ont fait de nous un pays extraordinaire, un lieu d'ouverture et de respect", a-t-il souligné vendredi à Yellowknife, la capitale des Territoires du Nord-Ouest.

La renégociation, souhaitée par Donald Trump, de l'accord de libre-échange Aléna, qui groupe Canada, États-Unis et Mexique, s'annonce délicate.

Fervent partisan du libre-échange, Justin Trudeau avait, pendant la campagne électorale américaine, mis en garde contre la tentation du "repli" et du "protectionnisme". Et il a rappelé vendredi avec force que "des millions de bons emplois des deux côtés de la frontière" dépendaient d'une circulation sans heurts des biens et des personnes.

L'exécutif américain est resté évasif sur la direction qu'il entendait donner aux négociations.

Jugeant que l'Aléna, accord vieux de 23 ans, était une "catastrophe" pour les États-Unis et "très injuste" pour le travailleur américain, Donald Trump a jusqu'ici été nettement plus virulent sur le Mexique que sur le Canada.

(Avec AFP)



Première publication : 13/02/2017