Vidéo : faut-il avoir peur de l'influence des médias russes sur la présidentielle de 2017 ?

À l'approche de la présidentielle, l'influence grandissante des médias d'État russes sur les réseaux sociaux français pose question. Les reporters de France 24 sont allés à la rencontre de ces rédactions russes installées à Moscou et à Paris.

Lancé en 2015, le média d’État russe, Russia Today, a déjà généré des dizaines de millions de clics. La chaîne ne compte pas en rester là : elle va lancer un canal francophone d'ici la fin 2017 et ouvrir de nouveaux bureaux à Paris pour un budget initial de près de 15 millions d'euros.

Après les accusations contre les autorités russes au cours de l'élection américaine, l'intérêt des médias d'État russes pour les élections françaises soulève des interrogations. Font-ils une couverture ordinaire ou ont-ils une volonté cachée d'influencer le scrutin ?

Les journalistes de France 24 Jonathan Walsh, Elena Gabrielian et Elena Volochine sont allés à la rencontre de Russia Today et Sputnik France, des rédactions russes situées à Moscou et à Paris, avec des lignes éditoriales ancrées très à droite et parfois proches des idées du Front national.

Première publication : 13/02/2017