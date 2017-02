Ligue des champions : en état de grâce, le PSG écrase le Barça

Le PSG a frappé un grand coup sur la scène européenne en battant le FC Barcelone en 8e de finale aller de la Ligue des champions sur le score implacable de 4 buts à 0.

Alors qu’ils ne partaient pas favori de leur 8e de finale aller face au FC Barcelone, les Parisiens ont créé la sensation. Sur leur pelouse du Parc des Princes, ils ont écrasé l’ogre catalan en s’imposant 4-0.

Le PSG a démarré la rencontre pied au plancher. A l’initiative en attaque, les hommes d’Unai Emery se sont créés les premières occasions les plus franches. Particulièrement créatif et en jambes, la nouvelle recrue du club de la capitale, l’Allemand Julian Draxler s’est montré dangereux à la moindre de ses prises de balles. Fauché dans la surface par Samuel Umtiti, il a permis à son équipe d’obtenir un coup franc plein axe à la 18e minute. C’est sson coéquipier Angel Di Maria qui s’est chargé de le tirer et qui a permis au PSG d’ouvrir le score.

Fébriles, les Barcelonais ont continué à subir la bonne pression défensive des Parisiens. A la 40e minute, ils se sont fait punir une seconde fois. Seul face au gardien catalan Marc Ter Stegen, Julian Draxler n’a pas tremblé. Il a inscrit son premier but en Ligue des champions avec sa nouvelle équipe, impeccablement servi par Marco Verratti.

Au retour des vestiaires, le PSG a continué sur sa très bonne dynamique. Dix minutes seulement après le début de la seconde période, Angel di Maria a enfoncé un peu plus le clou. D’une superbe frappe en pleine lucarne, il s’est offert le plus beau des cadeaux, un doublé, le jour même de ses 29 ans. Toujours aussi transparents, les Catalans ont même encaissé un quatrième but. Servi par Thomas Meunier, Edinson Cavani a terrassé à la 72e minute à bout portant le gardien du Barça.

Grâce à cette victoire, les Parisiens ont montré qu'ils pouvaient prétendre sérieusement au titre européen. Ils ont frappé fort psychologiquement et pris une large option sur la qualification. Le match retour aura lieu le 8 mars au Camp Nou à Barcelone.

Première publication : 14/02/2017